Feyenoord lijkt Bayern en Man United af te troeven met komst van jonge Zweed

Maandag, 29 augustus 2022 om 12:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:53

Feyenoord hoopt zich in de laatste dagen van de zomerse transferwindow te versterken met Lucas Bergvall. Dat meldt 1908.nl. De zestienjarige Zweeds jeugdinternational van IF Brommapojkarna wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar De Kuip.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher liep Bergvall in maart van dit jaar al stage bij Feyenoord. Het tienertalent zou destijds een goede indruk hebben achtergelaten op de Rotterdammers. Bij IF Brommapojkarna, dat uitkomt op het tweede niveau van Zweden, kwam Bergvall tot nog toe tot drie officiële duels. De onderhandelingen zouden zich in een vergevorderd stadium bevinden. Mocht Feyenoord er daadwerkelijk in slagen om de jonge Zweed in te lijven, dan troeft de club volgens 1908.nl onder meer Manchester United en Bayern München af.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanvallend ingestelde middenvelder is tevens international van Zweden Onder 16. Bij dit jeugdteam speelt Bergvall onder meer samen met Jayson Ezeb, die afgelopen zomer al de jeugdopleiding van Feyenoord kwam versterken. De zestienjarige spits werd overgenomen van Hammarby IF, tekende een contract tot medio 2025 en begon het seizoen bij Feyenoord Onder 18.