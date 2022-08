Turkse journalist geeft voorzet op ‘onmogelijke transfer’ voor Fortuna Sittard

Maandag, 29 augustus 2022 om 12:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:38

Zeki Uzundurukan heeft zondagavond een opvallend gerucht opgerakeld. Volgens de Turkse journalist speelde Abdülkadir Ömür niet mee bij Trabzonspor in het competitieduel tegen Galatasaray omdat hij mikt op een transfer naar Fortuna Sittard. Dat is hoogstens opvallend te noemen, daar de aanvallende middenvelder slechts 23 jaar is, een marktwaarde van 10,5 miljoen euro vertegenwoordigt en nog beschikt over een tweejarig contract bij zijn club.

Terwijl er aanvankelijk in de Turkse media werd vermoed dat Ömür tegen Galatasaray ontbrak vanwege een blessure, beweert Uzundurukan dat de vork anders in de steel zit. "Ömür kwam naar de club, en zei: 'Ik wil niet spelen, ik wil gaan'. Hij wilde naar Fortuna Sittard", vertelt de journalist op de Turkse sportzender A Spor.

Zeki Uzundurukan: Abdülkadir Ömür kulübe gelip "ben oynamak istemiyorum, gitmek istiyorum" demis. Fortuna Sittard'a gitmek istiyormus. #TakimOyunu pic.twitter.com/GuyOn9x8by — A Spor (@aspor) August 28, 2022

Mocht Ömür daadwerkelijk de overstap maken naar de Limburgers, voegt hij zich bij een steeds groter wordende Turkse enclave. Turkse eigenaar Özgür Isitan Gün stuntte deze zomer al gigantisch door bewezen goalgetter Burak Yilmaz naar de club te halen, terwijl ook Dogan Erdogan werd aangetrokken. Nadat trainer Sjors Ultee afgelopen week al na drie speelronden werd ontslagen, begonnen de geluiden door te sijpelen dat het aanstellen van een Turkse hoofdtrainer een kwestie van tijd zou zijn. Technisch manager Sjoerd Ars drukte die geluiden echter al snel de kop in.

Ömür is een tienvoudig Turks international die ondanks zijn nog jonge leeftijd al 159 wedstrijden in het eerste elftal van Trabzonspor speelde. Daarin was hij goed voor 23 doelpunten en 27 assists. Afgelopen seizoen had Ömür met vier goals en zeven assists in 33 duels een flink aandeel in het landskampioenschap van Karadeniz Firtinasi. Als de middenvelder de overstap maakt, wordt hij de tweede speler van Trabzonspor die in korte tijd naar Nederland verkast. Ajax haalde eerder deze maand Ahmetcan Kaplan al.