Cavani rondt transfer af en voegt nieuwe competitie toe aan cv

Maandag, 29 augustus 2022 om 12:17 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:24

Edinson Cavani mag zich spoedig speler van Valencia noemen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Uruguayaan heeft een mondeling akkoord bereikt over een contract van twee jaar. Gebeuren er geen gekke dingen, dan zal hij binnen 24 uur zijn handtekening zetten. Cavani was na zijn periode bij Manchester United transfervrij en zal bij Valencia voor het eerst zijn opwachting maken in LaLiga.

De Uruguayaans international werd de hele zomer al in verband gebracht met een transfer naar Spanje. Eerder viel zijn naam bij Real Sociedad en Villarreal. Een transfer bij laatstgenoemde club lag voor de hand, want daar zou de spits worden herenigd met trainer Unai Emery. De twee werkten eerder met elkaar samen bij Paris Saint-Germain. In Parijs werd Cavani topscorer aller tijden van de club, voordat hij in 2020 naar Manchester United vertrok. Afgelopen seizoen kwam hij tot twintig officiële duels voor the Red Devils en trof daarin tweemaal doel.

Valencia-trainer Gennaro Gattuso sprak eerder al lovende woorden uit over Cavani. Hij noemde de hem een ‘niet normale speler' en roemde zijn 'ongelooflijke mentaliteit’. Los Che verkochten deze zomer Gonçalo Guedes aan Wolverhampton Wanderers voor 32 miljoen euro exclusief bonussen. De Portugees gold de afgelopen jaren als een van de sterspelers van Valencia, maar door de alsmaar oplopende financiële problemen van de club, liet Valencia de grootverdiener gaan. Met de transfervrije komst van Cavani, heeft Valencia de opengevallen plek van Guedes goedkoop ingevuld.

Cavani speelde in Europa eerder voor Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain en Manchester United. Door zijn aanstaande transfer naar Valencia voegt hij een vierde Europese topcompetitie aan zijn cv toe. De rechtspoot speelde het meest in het shirt van de Parijzenaren. In 301 wedstrijden maakte Cavani 200 doelpunten voor PSG. De aanvalsleider speelde daarnaast 133 interlands voor zijn thuisland Uruguay, waarin hij 58 keer scoorde.