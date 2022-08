Aubameyang in elkaar geslagen en onder schot gehouden tijdens brute inbraak

Maandag, 29 augustus 2022 om 11:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:18

Pierre-Emerick Aubameyang is maandagmorgen slachtoffer geworden van een gewelddadige inbraak, weet El País. De Spaanse kwaliteitkrant schrijft dat meerdere gemaskerde mannen de tuin van de spits van Barcelona inklommen en hem en zijn familie met vuurwapens en ijzeren staven hebben bedreigd. Aubameyang werd in elkaar geslagen, terwijl de dieven geld en juwelen uit een kluis buitmaakten.

Rond één uur 's ochtends betraden de overvallers de tuin van Aubameyangs woning in Castelldefels. De Gabonees en zijn vrouw werden met wapens bedreigd tot de dieven diverse juwelen en geld uit een kluis wisten te ontfutselen. Toen de buit binnen was vluchtten de overvallers in een witte Audi A3, aldus diverse ooggetuigen. Volgens bronnen van de politie was het de vrouw van de Aubameyang die de lokale autoriteiten op de hoogte bracht. Het is nog onbekend of de spits serieuze verwondingen aan de overval heeft overgehouden.

Aubameyang is niet de eerste Barcelona-speler die het afgelopen jaar slachtoffer is geworden van inbraak. Zo werd het huis van Ansu Fati in november overvallen, terwijl de aanvaller zelf in Camp Nou was. Zijn familie was toen wel thuis, maar de dieven kwamen ongezien weg. Ex-Barcelona-middenvelder Arthur Melo moest het in mei 2019 bekopen: ook hij was niet aanwezig toen zijn broer werd bedreigd en dieven zijn huis ontdeden van juwelen en horloges. Binnen de Nederlandse landsgrenzen waren Dusan Tadic en Eran Zahavi recentelijk nog het mikpunt van criminelen.

De overval zou extra reden voor Aubameyang en zijn familie kunnen zijn om te besluiten tot een vertrek uit Barcelona. De goalgetter staat in de nadrukkelijke belangstelling van Chelsea en is volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano ook al persoonlijk akkoord met the Blues. Er is echter nog geenszins sprake van een overeenkomst tussen de clubs. Xavi, die Aubameyang afgelopen seizoen in topvorm zag steken onder zijn vleugels, wil de spits graag in Catalonië houden. Aubameyang beschikt bij Barcelona nog over een contract tot medio 2025.