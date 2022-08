Fraser pleit voor keiharde maatregelen: ‘Dat is toch lachwekkend?'

Maandag, 29 augustus 2022 om 10:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:40

Als het aan Henk Fraser ligt wordt er keihard opgetreden tegen racisme. De trainer van FC Utrecht is blij met de reactie van Brian Brobbey na de apengeluiden die hem ten deel vielen. Na diens treffer, afgelopen zondagmiddag tegen FC Utrecht, waren er racistische geluiden te horen vanaf de tribunes. “Ik vind het frustrerend dat – niet alleen in het stadion, ook in de maatschappij – mensen hiermee wegkomen”, aldus Fraser.

De thuiswedstrijd tegen Ajax werd ontsierd door biergooiers en een vuurwerkincident. Als ‘kers op de taart’ liet een aantal supporters zich van hun slechtste kant zien, door apengeluiden te maken nadat Brobbey de 0-2 aantekende. De spits zei tegen ESPN de geluiden zelf niet te hebben gehoord en hij wilde er niet te veel woorden aan vuilmaken. “Het doet me niet zoveel. Geen probleem. Misschien krijgen ze een boete, maar mij boeit het niet zoveel. Ik trek me er niet zo veel van aan. Ze mogen lekker praten, uiteindelijk hebben wij gewonnen en zij verloren.”

Fraser, die zelf Surinaamse roots heeft, was content met de houding van Brobbey. “Ik ben blij dat hij er zo over denkt, want het is ook precies hoe ik in het leven sta. Als iemand apengeluiden voor mij maakt, kijk ik hem aan en lach ik hem keihard in zijn gezicht uit. Hoe kun je als volwassene apengeluiden maken? Dat is toch lachwekkend? Niet van deze tijd.” De oefenmeester vindt dat mensen bij wie racisme in het hart zit ‘hulp moeten zoeken’. “Ik zal net als Brian doorgaan met mijn werk, me niet laten afleiden en zéker niet om mijn kleur. Daar ben ik trots op.”

Fraser vindt dat er keihard moet worden opgetreden tegen racisme. “Ik vind het frustrerend dat – niet alleen in het stadion, ook in de maatschappij – mensen hiermee wegkomen.” Hij vreest dat de daders slechts een taakstraf zullen krijgen. “Wat zijn de consequenties? Justitie gaat de strafmaat bepalen. Ik heb het gevoel dat ze de mensen er wel uitpikken, maar dan is het één keer langs het politiebureau komen, een taakstraf en weer klaar …”