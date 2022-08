Klaiber wordt eindelijk verlost van Ajax en keert terug op het oude nest

Maandag, 29 augustus 2022 om 09:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:55

Sean Klaiber keert na bijna twee jaar terug bij FC Utrecht, meldt De Telegraaf. De rechtsback, die in oktober 2020 nog voor 4,5 miljoen euro de overstap maakte naar Ajax, bewandelt nu transfervrij de omgekeerde weg. Klaiber zal als hij de medische keuring doorstaat voor drie jaar tekenen in de Domstad.

De 28-jarige vleugelverdediger werd in oktober 2020 door voormalig trainer Erik ten Hag naar Amsterdam gehaald. Daar moest hij de vertrekkende Sergiño Dest vervangen. In zijn eerste halfjaar had Klaiber nog regelmatig een basisplaats, maar vanaf januari 2021 kwam hij nog maar mondjesmaat aan spelen toe. Een kruisbandblessure afgelopen seizoen was daar mede debet aan.

Klaiber raakte op tijd fit voor de voorbereiding op de lopende jaargang en kreeg in de eerste oefenwedstrijden ook flink wat speeltijd van trainer Alfred Schreuder. Toch leek er niet meer in te zitten dan een rol op het tweede plan achter eerste keus Devyne Rensch. Toen ook laatstgenoemde geen onuitwisbare indruk wist achter te laten op Schreuder, haalde Ajax zelfs nog een concurrent met Jorge Sánchez. Klaiber wist genoeg.

De drievoudig Surinaams international genoot interesse van zijn jeugdliefde Utrecht, maar kon ook naar diverse Engelse clubs. Eerstgenoemde trekt nu aan het langste eind. Klaiber speelde in totaal 22 wedstrijden over alle competities voor Ajax. Daarin gaf hij drie assists. Klaiber kwam tijdens zijn eerste periode in Utrecht (waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot) tot 153 duels, waarin hij goed was voor 9 goals en 22 assists.