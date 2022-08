Van Hanegem ziet te veel ‘imbeciele oplossingen’: ‘Gratis doelpunten zijn het’

Maandag, 29 augustus 2022 om 09:52 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:52

Als het aan Willem van Hanegem ligt stoppen de Nederlandse clubs met het opbouwen van achteruit. In zijn column voor het Algemeen Dagblad schrijft De Kromme dat hij vindt dat te veel clubs Manchester City willen nadoen, maar dat helemaal niet kunnen. Het leidt volgens hem tot het weggeven van ‘gratis doelpunten’. “Ik vraag me al zo lang af waarom clubs dat toch doen?”

Van Hanegem zag PSV met 1-6 winnen bij Excelsior en dus een goede reactie geven op de uitschakeling in de Champions League-play-off tegen Rangers. Toch wil hij nog wel wat kritiek kwijt over de verloren tweestrijd tegen de Schotten. “Dat verlies tegen Rangers was natuurlijk niet zomaar een verliespartij. Het is eeuwig zonde dat een domme fout in de opbouw uiteindelijk beslissend is. Keeper Walter Benítez die verdediger André Ramalho over vijf meter de bal gaf met de halve ploeg van Rangers in zijn nek. Ik vraag me al zo lang af waarom clubs dat toch doen? Ramalho kon daar alleen maar kaatsen op zijn keeper en dan ben je dus in dezelfde situatie die er al lag.” Dit soort fouten mag niet worden gemaakt volgens Van Hanegem, maar ziet hij nog veel te vaak voorkomen. “Sterker nog, als tegenstander hoop je toch dat ze voor dat soort imbeciele oplossingen kiezen? Gratis doelpunten zijn het.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is een fenomeen dat niet alleen bij topclubs te zien is, ook in de Eredivisie ‘wemelt het ervan’ volgens De Kromme. “FC Emmen komt naar De Kuip en gaat vrolijk in het eigen zestienmetergebied opbouwen. Redouan El Yaakoubi van Excelsior bij de vierde goal van PSV op Woudestein (Van Donge & De Roo Stadion, red.). Vijf spelers van PSV diep op de helft van Excelsior en dan niet de bal heel diep wegleggen en aansluiten. Ja, dan is het 0-4, lekker voor Xavi Simons die wel het voetballende gedeelte brengt dat PSV bij veel andere spelers zo mist.” Volgens Van Hanegem willen te veel clubs het Manchester City van Josep Guardiola imiteren, maar hij vindt dat ‘klinkklare onzin’. “En ja: ik schrijf City en niet Manchester United. Die zag ik zaterdagmiddag winnen van Southampton maar het deed echt pijn aan de ogen wat ze lieten zien”, zo sneerde hij.

Over een ander fenomeen heeft Van Hanegem ook een duidelijke mening. De spelers van Rangers werden vorige week in Eindhoven namelijk tot driemaal toe gewekt door vuurwerk. “Ik moet dan altijd denken aan die mensen die om 4:30 met hun tas met vuurwerk naar zo’n hotel rijden om het af te steken. Dan slapen de spelers slecht en presteren ze minder. Maar die mensen die het vuurwerk afsteken, die hoeven vast niet zelf om 7:15 op te staan om te gaan werken, denk ik dan”, zo besluit De Kromme.