Xavi Simons verklaart merkwaardige reactie na eerste goal tegen Excelsior

Maandag, 29 augustus 2022 om 08:56 • Tom Rofekamp

Xavi Simons zorgde zondag voor verbaasde gezichten in het Van Donge & De Roo Stadion. Vlak nadat de aanvallende middenvelder van PSV in het duel met Excelsior de 0-4 op het scorebord had gezet, was er zichtbaar woede bij hem af te lezen. Na afloop van het met 1-6 gewonnen duel kon er weer een lach vanaf bij Simons, die tevens tekst en uitleg gaf bij zijn emoties: hij baalde van zijn optreden in de eerste helft.

Alhoewel PSV door treffers van Joey Veerman en Ibrahim Sangaré (2x) na één helft al op rozen zat in Rotterdam, overheerste bij Simons de frustratie. "Ik wil gewoon honderd procent presteren en af en toe lukt het dan niet", legde de middenvelder uit tegenover ESPN. Tien minuten na de onderbreking had Simons meer fortuin, toen hij de 0-4 binnenschoot. Vlak voor tijd verzorgde hij met de 1-6 ook het slotakkoord. "In de pauze heb ik in de kleedkamer met iedereen gesproken. Daarna ben ik met een andere mindset het veld op gegaan", verklaarde Simons zijn persoonlijke niveauverschil.



De reactie van Simons is vanaf 0.56 te zien.

Door zijn dubbelslag is de jongeling nu gedeeld topscorer van de Eredivisie, samen met Steven Bergwijn (Ajax) en Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen). "Dat is wel lekker, ja", gaf Simons toe. "Maar het is ook lekker om met het team te winnen. Dat is het allerbelangrijkste. Daar ben ik heel blij mee". PSV staat na vier speelrondes in de Eredivisie op een derde plek, achter Ajax en Feyenoord. Met zijn vier goals en twee assists had Simons een groot aandeel in het huidige doelsaldo van 15-4.

Van Nistelrooij wacht in spanning einde transferwindow af

Trainer Ruud van Nistelrooij had lovende woorden over voor zijn ploeg, maar openbaarde ook zijn zorgen over de nog altijd lopende transferwindow. De oefenmeester tast nog altijd in het duister of Cody Gakpo nog gaat vertrekken en kampt bovendien met een overvolle ziekenboeg. "Elke dag die voorbijgaat wordt de tijd om een eventuele vervanger te halen korter. De vraag is maar of dat überhaupt lukt. We missen Luuk (de Jong, red.), we missen Noni Madueke, we missen Yorbe Vertessen nog. Het competitie- en wedstrijdschema is dodelijk, is killing. Vandaar ook dat je veel jongens moet gebruiken. Daarin kun je eigenlijk niemand missen. Je zit als een club in een spagaat met dat er jongens bij je weggehaald kunnen worden - vooral je beste spelers - en dat je zolang moet wachten tot je zelf iets kunt doen. We zullen het moeten accepteren en er het beste van maken", aldus Van Nistelrooij.