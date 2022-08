Driessen ziet in Duitsland toonbeeld van waarom Gakpo bij PSV moet blijven

Maandag, 29 augustus 2022 om 07:48 • Tom Rofekamp

Valentijn Driessen zou Cody Gakpo adviseren nog een jaar bij PSV te blijven. De chef voetbal van De Telegraaf verwacht dat de 23-jarige vleugelaanvaller op die manier de meeste kans maakt op een definitieve uitverkiezing voor het aankomende WK. Volgens Driessen zou Gakpo een enorm risico te nemen door de overstap te maken naar een topcompetitie, daar hij er geen enkele garantie op speeltijd krijgt. Driessen noemt de situatie van Ryan Gravenberch bij Bayern München als voorbeeld van hoe het ook kan lopen.

Er is in de slotdagen van de transferwindow veel te doen rondom Gakpo. Manchester United zou het uitgaande transferrecord van PSV willen breken om de geboren Eindhovenaar binnen te halen, en de aanvaller gaf zondag tegenover ESPN aan 'meerdere opties' te hebben. Gakpo begeeft zich volgens Driessen echter in een parket waarin het onverstandig zou zijn om de overstap te maken: "Bij Manchester United of een andere club uit de Premier League, of club uit een andere Europese topcompetitie, krijgt Gakpo geen enkele sportieve garantie", aldus de journalist in zijn maandagse column.

Ondanks dat Driessen overtuigd is 'dat geïnteresseerde clubs een plan zullen hebben met Gakpo', moet de aanvaller zich daar volgens hem niet blind op staren. Driessen noemt het voorbeeld van Gravenberch, die deze zomer met veel bombarie van Ajax naar Bayern München trok, maar het vooralsnog moet doen met korte invalbeurten. "Gravenberch is gevallen voor het plan van Bayern. Misschien goed voor zijn ontwikkeling op lange termijn dat ze hem rustig willen brengen, maar blijft Gravenberch met de start van het WK over 84 dagen grossieren in reserve- en korte invalbeurten, dan kan hij het wereldkampioenschap op zijn buik schrijven."

Dat Antony - eveneens bovenaan het lijstje van Erik ten Hag bij Manchester United - de overstap naar Engeland maakt, vindt Driessen logischer te verklaren. "De aanwezigheid van Ten Hag is een groot voordeel. Antony maakt gegarandeerd speelminuten in een topcompetitie. De combinatie Premier League-Manchester United weegt voor bondscoach Tite van Brazilië veel zwaarder dan Eredivisie-Champions League-Ajax. Bij Louis van Gaal werkt dat niet zo. Hij is wars van de status van een club of competitie bij het samenstellen van zijn WK-selectie. Van Gaal kijkt naar de individuele kwaliteiten van spelers en of zij passen in de voetbalvisie die hij voor ogen heeft voor het WK."

Manchester United en Ten Hag zullen ver moeten gaan willen ze Gakpo los kunnen weken bij PSV: de vraagprijs voor de aanvaller lijkt volgens het Eindhovens Dagblad inmiddels rond de vijftig miljoen euro te liggen. Daarmee zou het huidige uitgaande transferrecord van Hirving Lozano (45 miljoen euro) ruimschoots worden verbroken. De komst van Antony naar Old Trafford is al nagenoeg en kannen en kruiken. Ajax strijkt naar verluidt een bedrag van rond de honderd miljoen euro op voor de Braziliaan, waarmee hij de duurste Eredivisie-speler ooit wordt.