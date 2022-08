VZ 5: Ajax ruilt Antony in voor Ziyech; ook PSV en Feyenoord doen zaken

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Di Marzio: Hakim Ziyech vervangt Antony en keert terug bij Ajax

Hakim Ziyech keert na twee seizoenen terug in het shirt van Ajax, zo meldt de doorgaans zeer goed ingevoerde Gianluca Di Marzio. De Amsterdammers zullen de comeback van de 29-jarige hangende vleugelspits van Chelsea afronden zodra Antony verkocht is. Di Marzio meldt niet of het gaat om een huurovereenkomst of een definitieve transfer. Antony staat in elk geval op het punt om voor rond de 100 miljoen euro inclusief bonussen over te stappen naar Manchester United. Daarover werd zondagavond een volledig akkoord bereikt.

Brobbey reageert laconiek op apengeluiden door fans van Utrecht

Brian Brobbey reageert tamelijk laconiek op de racistische uitingen van een deel van het publiek van FC Utrecht. De twintigjarige spits van Ajax hoorde op het veld niet dat sommige supporters apengeluiden maakte toen hij zijn doelpunt vierde (0-2 uitslag). "Maar na de wedstrijd keek ik op mijn telefoon. Mijn broer zei tegen me dat ze apengeluiden maakten...", aldus Brobbey tegenover ESPN.

Feyenoord bereikt razendsnel akkoord en heeft plots vijf opties op linksback



Fredrik André Bjørkan wordt in de komende week gepresenteerd als nieuwe linksback van Feyenoord, zo meldt BILD zondagmiddag. De 24-jarige Noor wordt voor een seizoen op huurbasis overgenomen van Hertha BSC. Daarna hebben de Rotterdammers de optie om de linksback definitief over te nemen van de Berlijnse club, voor drie miljoen euro. Bjørkan stond al een lange periode op een lijstje bij Feyenoord.

Feyenoord en Frank Arnesen op korte termijn uit elkaar

Feyenoord en technisch directeur Frank Arnesen nemen op korte termijn afscheid van elkaar, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl zondagmiddag. De Rotterdammers zijn met Arnesen in gesprek om op een nette manier afscheid van elkaar te nemen. De Deen nam deze zomer al tijdelijk afstand van zijn rol als technisch directeur vanwege zijn gezondheid en zal nu uitgekocht worden.

PSV bereikt akkoord over kleine transfersom voor Anwar El Ghazi

Anwar El Ghazi gaat de voorhoede van PSV versterken. De Telegraaf maakt melding van een akkoord tussen de Nederlandse topclub en Aston Villa voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. De transfersom kan middels bonussen met een half miljoen euro oplopen. PSV moet nog om tafel met de 27-jarige rechtsbuiten over zijn persoonlijke voorwaarden.

