Karim Benzema redt Real Madrid en verschalkt met vrije trap verdediger op doel

Zondag, 28 augustus 2022 om 23:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:12

Real Madrid heeft zondagavond in de slotfase een overwinning in LaLiga veiliggesteld. Op bezoek bij Espanyol zag het er lang naar uit dat het team van Carlo Ancelotti punten zou morsen, maar in de 88ste en 100ste minuut zorgde Karim Benzema voor de verlossing: 1-3. Na de derde speelronde is de Koninklijke nog altijd ongeslagen in het nieuwe seizoen en deelt men de koppositie met Real Betis.

Ancelotti besloot om drie personele wijzigingen door te voeren ten opzichte van het gewonnen duel met Celta de Vigo (1-4). Links op het middenveld keerde Toni Kroos, die afgelopen wedstrijd nog ziek aan de kant stond, terug in de basis. Door de rentree van de Duitser moest Eduardo Camavinga genoegen nemen met een plek op de bank. Achterin gaf David Alaba invulling aan de linksbackpositie, terwijl Lucas Vázquez de voorkeur kreeg boven Dani Carvajal. Het centrale hart van de defensie werd gevormd door Éder Militão en Antonio Rüdiger.

Viniiiiii! ? Na een pass op maat van Tchouaméni opent de Braziliaan de score tegen Espanyol: genoeg reden voor een dansje! ??#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/kMQFmV0Emp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2022

Na een terughoudende openingsfase van beide kanten werd de ban in de twaalfde speelminuut plotseling gebroken. Aurélien Tchouaméni stak het middenveld over en kwam na een snelle combinatie met Kroos in de gelegenheid om Vinícius Júnior weg te steken. De aanvaller nam de bal in het zestienmetergebied uitstekend mee en rondde op koelbloedige wijze af: 1-0. Zes minuten later kreeg Vinícius de uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen. Na een pass op maat van Federico Valverde hoopte de Braziliaan opnieuw te triomferen, maar ditmaal lag doelman Benjamin Lecomte een treffer in de weg.

Halverwege de eerste helft slopen er meer slordigheden in het spel van de Madrilenen. Waar er achterin in de opbouw enkele fouten werden gemaakt, verzuimden Karim Benzema en Vinícius meermaals voorin toe te slaan. Op slag van het rustsignaal kwam het tot dan toe vrij ongevaarlijke Espanyol op gelijke hoogte. Vanaf eigen helft combineerden los Pericos richting het vijandige zestienmetergebied, waar Joselu het eindstation vormde van een indrukwekkende aanval. Hoewel Thibaut Courtois in eerste instantie nog redding bracht op de inzet van de spits, moest de doelman het antwoord schuldig blijven op het schot uit de rebound: 1-1.

HIJ DOET HET! ?? Wanneer Real hem het meest nodig heeft, staat hij op ?? Karim Benzema maakt in de slotfase de o zo belangrijke 2-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/uV0w78JW5w — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2022

In het tweede bedrijf slaagde Real Madrid er niet in om zich door de stugge defensie van Espanyol te spelen. De thuisploeg kwam na een klein uur zelfs dicht bij de voorsprong, toen Courtois zich moest strekken om redding te brengen op een schot van Joselu. Enkele minuten later voorkwam Lecomte met een fraaie duik dat Benzema zijn ploeg aan de leiding hielp. Lang zag het ernaar uit dat Real Madrid tegen puntenverlies zou aanlopen, maar in de 88ste speelminuut zorgde Benzema voor de verlossing. Bij de tweede paal stond de Fransman perfect gepositioneerd om een voorzet van Rodrygo af te ronden: 1-2.

Diep in blessuretijd begin Lecomte nog een overtreding op Dani Ceballos, waardoor de sluitpost, na het bekijken van de videobeelden, een rode kaart kreeg van arbiter Mario Melero López. Verdediger Leandro Cabrera trok vervolgens de handschoenen aan en hij werd als gelegenheidsdoelman gebruikt om de vrije trap van Benzema te keren. De spits zag dat de rechterhoek volledig werd vrijgelaten en schoot raak vanaf de rand van het zestienmetergebied: 1-3.

Wat gebeurt hier nou allemaal ?? Doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel, VAR grijpt in, keeper krijgt rood, speler moet op doel en Benzema schiet nog raak ?? Een tumultueuze slotfase bij Espanyol tegen Real ??#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/5psphSz9J4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2022