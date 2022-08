Van der Vaart zou Ajax slechts op één positie versterken: ‘En Ziyech niet halen’

Zondag, 28 augustus 2022 om 23:44 • Jeroen van Poppel

Rafael van der Vaart raadt Ajax af om Hakim Ziyech terug te halen. Volgens de oud-middenvelder kan Steven Berghuis de positie overnemen van Antony, die zijn transfer naar Manchester United te pakken lijkt te hebben. "Ik zou het niet meteen allemaal uitgeven, maar ik zou wel een jonge keeper halen", aldus Van der Vaart in Studio Voetbal.

Jay Gorter begon het seizoen als eerste doelman van Ajax, maar raakte die plek na een dramatisch optreden in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5 verlies) weer kwijt. Sindsdien staat Remko Pasveer onder de lat. Van der Vaart zou daar nog een doelman bij halen. "Iemand met de leeftijd om nog jarenlang bij Ajax te kunnen spelen. Pasveer doet het natuurlijk waanzinnig goed, maar het is wel een beetje gek dat Ajax geen keeper heeft om jarenlang op voort te borduren. Jay Gorter heeft een slechte start gemaakt, maar ik zou echt iemand van naam halen, weet je wel. Voor de rest zou ik niet veel halen."

Ajax staat volgens Gianluca Di Marzio op het punt om Ziyech over te nemen van Chelsea, zodra de transfer van Antony naar Manchester United definitief afgerond is. Van der Vaart denkt dat Ajax daarmee 'weer een probleem creëert'. Dat vond hij ook al bij het binnenhalen van Steven Bergwijn. "Als je je elftal compleet hebt en alle spelers zijn er, inclusief Bergwijn, dan heb je een probleem. Want Bergwijn ga je opstellen, en dat geldt ook voor Antony en Dusan Tadic. Ik vind Berghuis fantastisch, je hebt ook nog Davy Klaassen."

"Maar nu Antony weggaat, vind ik het (de transfer van Bergwijn, red.) alweer wat logischer, en dan moet je Ziyech niet halen, vind ik. Dat zeg ik terwijl ik Ziyechs grootste fan ben. Maar je creëert weer een probleem." Karim El Ahmadi, die te gast is bij de talkshow, zou dat wél doen. "Ik ben wel een fan van Ziyech, dus als je die nog kan krijgen...", aldus de oud-middenvelder van Feyenoord. Ik heb wel wat contact met hem, maar niet heel veel. We hebben bij het Marokkaanse elftal vaak samengespeeld. Ik heb hem nog niet gesproken over een terugkeer naar Ajax, maar ik denk wel dat het een speler kan zijn die Ajax verder kan helpen."