Trabzonspor en Galatasaray spelen gelijk bij basisdebuut Dries Mertens

Zondag, 28 augustus 2022 om 23:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:11

Trabzonspor en Galatasaray hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. In het Medical Park Stadium slaagden beide teams er niet in om de ban te breken: 0-0. Het was voor de landskampioen het tweede Süper Lig-duel op rij dat niet winnend werd afgesloten, terwijl Galatasaray afgelopen weekend nog wel wist te winnen. In Turkije sluit Gazisehir Gaziantep het weekend af aan kop, al moeten Besiktas, Fenerbahçe en Basaksehir nog in actie komen.

Trainer Abdullah Avci koos ervoor om Stefano Denswil op de bank te laten starten, al kwam de Nederlander enkele minuten voor het eindsignaal nog wel binnen de lijnen voor Enis Bardhi. Aan de overzijde kon Patrick van Aanholt wél rekenen op een basisplek, terwijl de van AZ overgekomen Fredrik Midtsjö aan de kant stond met een kuitblessure. Verder mocht Dries Mertens voor het eerst sinds zijn zomerse overstap vanaf het eerste fluitsignaal aan de aftrap verschijnen; Lucas Torreira stond voor de tweede keer in de startopstelling.

De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door Djaniny, die na een fraaie pass van Andreas Cornelius verzuimde Trabzonspor op voorsprong te zetten. Aan de overzijde werd Mertens gevaarlijk, maar de aanvaller slaagde er niet in om doelman Muhammet Taha te passeren. In het tweede bedrijf nam de amusementswaarde nog verder toe. Beide teams slaagden er echter niet in een doorbraak te forceren. Op slag van het eindsignaal claimde Trabzonspor nog een een penalty, daar Sacha Boey de bal in de eigen zestien op zijn hand kreeg na een voorzet van Trezeguet. Zowel arbiter Ali Palabiyik als de dienstdoende videoscheidsrechter wuifde het appel resoluut weg.