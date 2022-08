Perez over ‘gênante’ prestatie bij Feyenoord: ‘Zó traag in denken en handelen’

Zondag, 28 augustus 2022 om 21:28 • Jeroen van Poppel

Kenneth Perez oordeelt genadeloos over het optreden van Orkun Kökçü zaterdagavond tegen FC Emmen (4-0 winst). De analist van ESPN vindt dat de middenvelder het spel van Feyenoord vertraagde en wijst bovendien op zijn enorme aantal keren balverlies: 23 in totaal, meer dan wie ook op het veld. "Kökçü speelde zéér, zéér beneden peil", aldus Perez in Dit was het Weekend.

"Zoveel balverlies, zó traag in denken en handelen! Het was gewoon gênant", vervolgt Perez. "Bij Kökçü heb ik dat altijd wel een beetje gevonden: 'oudemannenvoetbal'. Dat heeft hij wel iets verbeterd, ook onder Arne Slot. Ik denk dat hij op de positie iets naar achter ook waardevoller kan zijn." Kökçü stond bij zijn doorbraak in het eerste elftal van Feyenoord te boek als aanvallende middenvelder achter de spits, maar speelt nu meer als zogeheten nummer 8.

"Wat ik hem vaak zag doen tegen Emmen, en mij best wel geïrriteerd heeft: heel druk doen, naar de bal toelopen, dan krijgt hij de bal, en raakt hij hem kwijt...", aldus Perez. "Hij wil doen alsof het allemaal om hem draait: ik moet aan het begin van de opbouw staan. En dan levert hij hem zo in, of hij loopt ruimtes dicht." Hedwiges Maduro is het daar volledig mee eens. "Ik denk dat hij in zijn hoofd heeft: ik moet wat laten zien. Maar de tegenstander verdedigt alleen maar, dan moet je als elftal de bal snel laten gaan." Kökçü speelde als vervanger van de aan Benfica verkochte Fredrik Aursnes. "En Aursnes is juist een speler die dat wel heel goed kan", zegt Maduro.

Perez is wél zeer positief over Javairô Dilrosun, die tegen Emmen imponeerde met enkele flitsende dribbels op de flanken. "Ik was ongelooflijk onder de indruk van Dilrosun. Dat zie je niet vaak op de Nederlandse velden, er zijn er niet veel die dit kunnen: de versnelling in de versnelling, hup, hij is weg. David Neres had dat ook een beetje. Het is wel zo dat bij Dilrosun ook de voortzetting ná de actie nog moet verbeteren, dat hij ook dan de goede dingen doet. Hij verliest in de hele kleine ruimte soms een beetje het overzicht, wat ook logisch is. Maar de versnelling die hij heeft, hoe vlug hij is! Dan zou het mooi zijn als hij er nog rendement aan toevoegt qua assists en goals."