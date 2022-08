Uitblinker Lewandowksi zet unieke prestatie neer op zorgeloze avond Barça

Zondag, 28 augustus 2022 om 21:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 21:58

Barcelona heeft zondagavond Real Valladolid alle hoeken van het veld laten zien. In de derde speelronde in LaLiga hapten de bezoekers continu naar adem: 4-0. Frenkie de Jong mocht bij Barça een half uur meedoen; Memphis Depay bleef 90 minuten op de bank. Voor Robert Lewandowski was het een unieke avond, want met zijn dubbelslag werd hij de eerste Barça-speler die in de 21ste eeuw minimaal vier keer scoorde in de eerste drie LaLiga-duels van het seizoen.

Xavi koos er zaterdagavond voor om de recent ingeschreven topaankoop Jules Koundé direct in de basis te posteren. Opvallend genoeg stond de Fransman wel rechtsback: de positie waar hij naar verluidt liever niet speelt en om die reden een transfer naar Chelsea niet zag zitten. Vanaf de aftrap was het tempo van Barcelona moordend hoog. In de tiende speelminuut gaf Barça een waarschuwingsschot toen een kopbal van Lewandowski via de paal en de rug van Valladolid-doelman Jordi Masip het doel op een haar na miste.

Raphinha ? Lewandowski! ?? Het nieuwe Barca-tandem draait op volle toeren en Lewa maakt zijn derde van dit seizoen: 1-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaValladolid pic.twitter.com/PANctPG8pS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2022

In de 24ste minuut opende Lewandowski alsnog de score. Een scherp indraaiende voorzet van Raphinha werd door de Pool bij de tweede paal op acrobatische wijze binnengetikt. De treffer deed enigszins denken aan een doelpunt van Johan Cruijff tegen Atlético Madrid op 22 december 1973, ook wel ‘El Gol Imposible’ genoemd. Valladolid kon zich nauwelijks onder de druk vandaan spelen en zag de thuisploeg voor vlak voor rust uitlopen naar 2-0. Na een vloeiende aanval legde Dembélé af op Pedri, terwijl Lewandowski een gat trok. De instormende middenvelder kon in alle vrijheid binnenschuiven.

Ook in het tweede bedrijf was Barcelona de bovenliggende partij. Zowel met bal als zonder bal oogde de ploeg van trainer Xavi als een geoliede machine. Na ruim een uur spelen vergrootte Lewandowski de voordelige marge door met een fraaie hakbal af te ronden. De bal zou er overigens niet in zijn gegaan als Joaquin Fernández die niet had aangeraakt: 3-0. In de 69e minuut produceerde Valladolid voor het eerst twee schoten tussen de palen, maar Marc-André ter Stegen en Koundé voorkwamen een treffer. Aan de andere kant was Ansu Fati dicht bij de 4-0; het ontbrak de invaller echter aan scherpte in de afronding.

Uiteindelijk werd het slotakkoord gespeeld in de blessuretijd. Masip had in eerste instantie nog antwoord op een inzet van Lewandowski, maar in de rebound sloeg Sergi Roberto van dichtbij toe: 4-0. Door de overwinning staan de Catalanen nog enkele uren op de tweede plek achter het nog ongeslagen Real Betis, al kan Real Madrid later op de avond de koppositie nog innemen als er gewonnen wordt van Espanyol. Aanstaande zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen Sevilla.

Kinderlijk eenvoudig ?? Bij Real Valladolid staan ze erbij en kijk ze ernaar hoe de inlopende Pedri de 2-0 binnenschiet ?#ZiggoSport #LaLiga #BarçaValladolid pic.twitter.com/TTQPmEgffj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2022