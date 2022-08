Ajax en Man United volledig akkoord over magisch bedrag voor Antony

Zondag, 28 augustus 2022 om 20:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:55

Ajax gaat na weken van onderhandelingen toch overstag en verkoopt Antony aan Manchester United. De Amsterdammers hebben volgens Fabrizio Romano een volledig akkoord bereikt met de Engelsen over het magische bedrag van 100 miljoen euro inclusief bonussen. De Telegraaf ging er zondagmiddag nog vanuit dat de transfersom iets daaronder zou uitkomen. Antony was al akkoord met United en gaat tot medio 2027 tekenen.

Door het akkoord tussen Ajax en Man United krijgt Antony met afstand de duurste uitgaande Eredivisie-transfer aller tijden. Dat record was de afgelopen drie jaar in handen van Frenkie de Jong, die in 2019 voor 86 miljoen euro inclusief bonussen overstapte naar Barcelona. Ajax moet twintig procent van de winst die gemaakt wordt op Antony afstaan aan São Paulo, zo werd twee jaar geleden afgesproken toen Antony overkwam. Ajax betaalde aanvankelijk maximaal 21,75 miljoen euro voor Antony en moet dus nu nog eens ongeveer 20 miljoen euro overmaken naar Brazilië.

Antony miste de wedstrijd van zondag 21 augustus tegen Sparta Rotterdam (0-1 winst), omdat hij zich volgens Alfred Schreuder niet volledig op Ajax kon focussen. Ook het duel met FC Utrecht (0-2 winst) liet hij deze zondag aan zich voorbij gaan. Antony is volledig akkoord met the Mancunians over een gigantisch miljoenensalaris, waarvan hij zich voor minimaal vijf seizoenen verzekert. Er komt een optie in zijn contract voor nog een jaar.

Hakim Ziyech wordt de vervanger van Antony

Hakim Ziyech keert na twee seizoenen terug in het shirt van Ajax, zo meldt de doorgaans zeer goed ingevoerde Gianluca Di Marzio. De Amsterdammers zullen de comeback van de 29-jarige hangende vleugelspits van Chelsea afronden zodra Antony verkocht is. Di Marzio meldt niet of het gaat om een huurovereenkomst of een definitieve transfer.