Vitesse doet zaken met Bayern München en sluit zesde huurdeal

Zondag, 28 augustus 2022 om 20:44 • Wessel Antes • Laatste update: 20:47

Gabriel Vidovic is hard op weg naar Vitesse, zo meldt De Gelderlander. De achttienjarige spits zal voor één seizoen worden gehuurd van Bayern München. Vidovic is alweer de zesde speler die deze zomer op huurbasis naar Arnhem toekomt. In München ligt de Kroatische spits nog vast tot medio 2025, waardoor hij nu een jaar mag rijpen in de Eredivisie.

Bayern had Vidovic het liefst op huurbasis naar een Duitse club gestuurd, maar Der Rekordmeister slaagde er niet in om een akkoord te vinden met meerdere clubs uit de tweede Bundesliga. Zodoende tekent Vidovic aankomende week een huurcontract bij Vitesse. De Kroaat speelde tot dusver vier invalbeurten in de hoofdmacht van Bayern, waarin hij niet tot scoren kwam. Wel gaf Vidovic één assist,

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Vitesse wordt Vidovic de zesde speler die op huurbasis onder contract staat. Eerder deze transferwindow verzekerde de club zich van de diensten van Kacper Kozlowski & Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion), Ferro (Benfica), Ryan Flamingo (Sassuolo) en Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart). Verder kwam Carlens Arcus transfervrij naar Vitesse toe, terwijl enkel voor Melle Meulensteen van RKC een transfersom werd betaald. De centrale verdediger kostte zijn nieuwe club circa één miljoen euro.

Vitesse begon met drie nederlagen en een gelijkspel gigantisch teleurstellend aan het nieuwe seizoen. Met slechts één punt begeeft het elftal van trainer Thomas Letsch zich op de zestiende plek in de Eredivisie. Vitesse zag deze zomer veel belangrijke spelers vertrekken, zonder dat de club daar veel aan verdiende. Sterkhouders Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi, Eli Dasa, Jacob Rasmussen en Loïs Openda vertrokken allen uit Arnhem. In totaal haalde de club nog geen euro aan transferinkomsten op.