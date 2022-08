Koopmeiners wordt met schot van 25 meter matchwinner; ook Vilhena scoort

Zondag, 28 augustus 2022 om 20:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:54

Atalanta heeft zondagavond een nipte overwinning geboekt in de Serie A. La Dea kwam voor rust niet tot scoren op bezoek bij Hellas Verona, maar in het tweede bedrijf was Teun Koopmeiners met een raak afstandsschot doorslaggevend: 0-1. Tegelijkertijd won Salernitana, mede dankzij het eerste Serie A-doelpunt van Tonny Vilhena, met 4-0 van Sampdoria.

Hellas Verona - Atalanta 0-1

Trainer Gian Piero Gasperini gaf alle Nederlanders een basisplek in de ontmoeting met Verona. Hans Hateboer stond als rechtervleugelverdediger geposteerd, terwijl De Roon en Koopmeiners centraal op het middenveld stonden. Zeker in het eerste bedrijf was de amusementswaarde beperkt voor de aanwezige toeschouwers. Waar de thuisploeg voor het rustsignaal geen enkel schot op doel produceerde, slaagde Atalanta er slechts één keer om de bal tussen de palen te werken. In het tweede bedrijf brandde de wedstrijd los.

Wat een knal van Koopmeiners! ?? De Nederlander schiet van grote afstand knap binnen en zet Atalanta op 1-0 voor in Verona ??#ZiggoSport #SerieA #VeronaAtalanta pic.twitter.com/FaVF6aZsza — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2022

Koopmeiners sloeg vijf minuten na de hervatting direct toe. De Roon legde de bal op circa 35 meter van het vijandige doel af op zijn landgenoot, die nog enkele stappen zette en met een voortreffelijk afstandsschot de rechterbenedenhoek vond: 0-1. Nadien kwamen ook Rafael Tolói en Ruslan Malinovsky in de gelegenheid tot scoren te komen, maar het ontbrak beiden aan fortuin in de afronding. Namens Verona kwam Darko Lazovic dicht bij de gelijkmaker; zijn schot van buiten de zestien spatte echter uiteen op de lat.

Salernitana - Sampdoria 4-0

De ploeg van trainer Davide Nicola, waar Vilhena in de basis stond en Franck Ribéry wegens blessureleed aan de kant stond, schoot voortvarend uit de startblokken. In de zevende speelminuut zorgde Boulaye Dia met een raak schot in de linkerbenedenhoek voor de openingstreffer, waarna hij negen minuten later ook de assist verzorgde bij de 2-0 van Federico Bonazzoli. De 3-0 kwam op naam van Vilhena. De middenvelder ontving een breedtepass in het zestienmetergebied van Lassana Coulibaly en verschalkte doelman Emil Audero op overtuigende wijze. Een kwartier voor het einde van de officiële speeltijd zette Erik Botheim van dichtbij de eindstand op het scorebord: 4-0.