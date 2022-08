Perez schrikt van 32 keer balverlies Ajacied: ‘Het was echt beneden alle peil!’

Zondag, 28 augustus 2022 om 19:54

Dusan Tadic heeft zondagmiddag geen goede indruk achtergelaten op Kenneth Perez. Te gast in het programma Dit was het weekend van ESPN spreekt de analyticus zijn verbazing uit over het gebrek aan handelingssnelheid van de aanvaller van Ajax in het duel met FC Utrecht (0-2). Uit de statistieken van ESPN blijkt dat Tadic een passnauwkeurigheid van slechts 53 procent had en 32 keer balverlies leed.

“Ik ben van mening dat Tadic wel veel krediet heeft, maar hij heeft wel de helft van de ballen verloren vandaag”, concludeert Perez, kijkend naar beelden van de nummer 10 van Ajax. “Als buitenspeler verlies je natuurlijk vaker de bal dan als centrale verdediger, maar vandaag viel mij vooral zijn trage handelingssnelheid op. Hij had zo vaak de beslissing in zijn hoofd al genomen, maar dan duurde het veel te lang voordat hij die beslissing uitvoerde. Hij schoot hem gewoon vijf of zes keer tegen de tegenstander aan, en dat heb ik eigenlijk nooit eerder bij hem gezien.”

“Zijn passing was echt heel slordig: de cijfers spreken voor zich. Je ziet ook de trainer een beetje zoeken van: waar kan ik hem neerzetten zodat hij wel speelt? Hij verloor ook veel duels vandaag. Het was echt beneden alle peil. Ik heb ook een beetje het idee dat hij toch enigszins is gaan twijfelen over zichzelf. Hij krijgt misschien toch alle kritiek mee en het kan zijn dat hij zich niet zo onaantastbaar meer voelt. Zo van: eerst sta ik op de nummer 10-positie en daarna weer op linksbuiten, dus de trainer is een beetje aan het zoeken met mij.”

“Als speler voel je ook een beetje dat de onaantastbaarheid een beetje afbrokkelt”, vervolgt Perez. “Je kan zeggen: hij is mentaal en fysiek heel sterk. Toch proef ik een klein beetje twijfel daar. Hij ziet er natuurlijk kneiterfit uit, maar dat betekent niet dat je handelingssnelheid niet achteruit kan gaan. Ik zeg ook niet dat Tadic nu over en uit is, want het kan ook gewoon een vormdip zijn. Maar straks in de Champions League ligt het niveau nóg hoger”, besluit de analyticus.