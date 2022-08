Di Marzio: Hakim Ziyech vervangt Antony en keert terug bij Ajax

Zondag, 28 augustus 2022 om 19:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:42

Hakim Ziyech keert na twee seizoenen terug in het shirt van Ajax, zo meldt de doorgaans zeer goed ingevoerde Gianluca Di Marzio. De Amsterdammers zullen de comeback van de 29-jarige hangende vleugelspits van Chelsea afronden zodra Antony verkocht is. Di Marzio meldt niet of het gaat om een huurovereenkomst of een definitieve transfer. Antony staat in elk geval op het punt om voor rond de 100 miljoen euro inclusief bonussen over te stappen naar Manchester United.

Afgelopen donderdag leken de onderhandelingen tussen Ajax en Chelsea nog muurvast te zitten. Ajax is volgens De Telegraaf bereid ver te gaan voor Ziyech en had goede hoop na de gesprekken die de Marokkaanse stilist voerde met Klaas-Jan Huntelaar. Hij gaf daarin te kennen dat een terugkeer naar Ajax voor hem zeker tot de mogelijkheden behoorde en dus poogden de Amsterdammers een huurdeal te realiseren. Daarin zouden zij de helft van het salaris van Ziyech voor hun rekening nemen en zou er ook nog een huursom betaald worden. Chelsea en de spelmaker zelf zagen een dergelijke constructie echter niet zitten.

Het is vooralsnog dus onduidelijk welke constructie Ajax en Chelsea overeen zijn gekomen. The Blues stonden in ieder geval op het standpunt Ziyech alleen te willen verkopen en hoopten een transfersom op te strijken die in de buurt komt van de 44 miljoen euro die in de zomer van 2020 nog aan Ajax werd overgemaakt. Ziyech is daarnaast bang voor het scenario dat hij na één seizoen bij Ajax weer terug moet naar Stamford Bridge en daar wederom op een zijspoor belandt. De vleugelspits gaat liever voor zekerheid en heeft Ajax dus gevraagd om hem definitief over te nemen.

De tijd dringt voor Ajax, aangezien dinsdag duidelijk werd dat ook Tottenham Hotspur interesse heeft in Ziyech. De ex-international van Marokko zou de gewenste aankoop zijn van Antonio Conte. De Italiaanse manager is op zoek naar een aanvaller met ervaring en zag eerder al een poging om Nicolò Zaniolo bij AS Roma los te weken mislukken. The Spurs zijn een stuk kapitaalkrachtiger dan Ajax en leken daardoor goede papieren te hebben.