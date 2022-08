Spurs ondanks gemiste strafschop Harry Kane langs Nottingham Forest

Zondag, 28 augustus 2022 om 19:24 • Wessel Antes

Tottenham Hotspur is er zondag in geslaagd om drie punten mee naar huis te nemen in de uitwedstrijd tegen Nottingham Forest. In City Ground zette Harry Kane de uitploeg al na vijf minuten op voorsprong. Vlak na rust verzuimde diezelfde Kane deze voorsprong te verdubbelen, door een penalty te missen. Tien minuten voor tijd maakte de spits met een rake kopbal alsnog de 0-2.

Bij Tottenham zat de peperdure zomeraanwinst Richarlison zondag wederom op de bank. De Braziliaan, die voor maar liefst 58 miljoen euro overkwam van Everton, moet het tot dusver doen met een rol als invaller. Daardoor vormden Heung-Min Son, Dejan Kulusevski en Kane het aanvallende trio. Laatstgenoemde was al na vijf minuten trefzeker. Uit een counter wist de gelouterde Engelse spits op aangeven van Kulusevski met een scherp schot keeper Dean Henderson te verschalken. Eenmaal op voorsprong probeerden the Spurs voor rust al counterend de score te verdubbelen, maar een grote kans voor opnieuw Kane bleef onbenut.

Na rust kreeg Kane al vrij snel wederom de kans om zijn tweede treffer te noteren. Na een domme en opzichtige handsbal van Steve Cook mocht de schutter aanleggen vanaf de strafschopstip. Tot zijn teleurstelling zag Kane zijn harde penalty in de linkerhoek op prachtige wijze gestopt worden door Henderson. Vervolgens kreeg ook Son een grote kans op de 0-2, maar was het weer Henderson die alert redding bracht.

Nadat Forest een fase de betere partij was, wist Kane de wedstrijd tien minuten voor tijd in het slot te gooien. Na een heerlijke voorzet met buitenkant voet van invaller Richarlison hoefde de spits de bal alleen nog maar in te knikken. De aanvaller staat daardoor na vier wedstrijden in de Premier League alweer op vier doelpunten. Tottenham staat na vier wedstrijden op de derde plek met tien punten. Volgende week wacht de stadsderby met West Ham United voor het elftal van Antonio Conte.