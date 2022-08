Dembélé redt punt voor Lyon na bizarre rode kaart voor Stade de Reims

Zondag, 28 augustus 2022 om 19:06 • Jeroen van Poppel

Olympique Lyon heeft zaterdag het eerste puntenverlies van het seizoen opgelopen. De ploeg van Peter Bosz kwam op bezoek bij Stade de Reims zeer matig voor de dag en wist nauwelijks kansen af te dwingen. Even dreigde een nederlaag, maar na een bizarre rode kaart voor Dion Lopy trok Moussa Dembélé een punt over de streep: 1-1.

Anthony Lopes zat zijn laatste wedstrijd schorsing uit, waardoor tweede doelman Remy Riou opnieuw onder de lat stond bij Lyon. Bosz moest het ook stellen zonder Lucas Paquetá, die op weg is naar West Ham United en niet bij de selectie zat. Nicolás Tagliafico speelde op zijn vertrouwde linksbackpositie. Bij Stade Reims staan drie Nederlanders onder contract, van wie alleen Mitchell van Bergen in actie kwam (als invaller); Azor Matusiwa en Kaj Sierhuis zijn geblesseerd.

Een Lopy naar de douche ??



De scheidsrechter vindt deze felle tackle goed voor rood. Terecht? ??



Voor Peter Bosz en zijn mannen de kans om langszij te komen tegen de tien van Reims ??#ZiggoSport #Ligue1 #SDROL pic.twitter.com/MDy6F9WoII — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2022

Lyon had vrijwel de gehele wedstrijd de bal: in de eerste helft 70 procent van de tijd, in de tweede helft liep dat mede door de rode kaart bij Reims op tot liefst 77 procent. Ondanks dat hoge percentage wisten de bezoekers voor rust geen enkel schot op doel te lossen. Tot overmaat van ramp voor Bosz scoorde Reims bij de eerste echte mogelijkheid. Dat had de thuisploeg te danken aan Junya Ito, die een voorzet vanaf rechts met een ferme kopbeweging schitterend in het doel werkte: 1-0.

Reims had de wedstrijd volledig onder controle, maar werd na 63 minuten in de problemen gebracht door zijn eigen onhandigheid. Dion Lopy zette totaal onnodig een bizarre tackle met twee benen in op Alexandre Lacazette en kreeg direct rood. Ook tegen een tiental tegenstanders had Lyon problemen, maar invaller Moussa Dembélé haalde in de slotfase toch nog een punt binnen. De spits torende na een voorzet van Rayan Cherki boven de defensie uit en kopte binnen: 1-1. Lacazette was in blessuretijd heel dicht bij de winnende treffer, maar de spits tikte na een nieuwe voorzet van Cherki over.