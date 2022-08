Jordy Clasie maakt winnende in minuut 90 dankzij gigantische blunder Virgínia

AZ heeft zich in de slotfase langs tien man van SC Cambuur geworsteld. Door geklungel van doelman João Virgínia werd Jordy Clasie matchwinner: 0-1. De thuisploeg moest meer dan een half uur met tien man spelen na rood van Jamie Jacobs. Lang leken de Friezen stand te houden, maar vijf minuten voor het laatste fluitsignaal glipte het punt uit de handen van Cambuur. Door de overwinning blijven de Alkmaarders foutloos in de Eredivisie.

In de laatste wedstrijd van de vierde speelronde in de Eredivisie begon AZ ongewijzigd aan de wedstrijd ten opzichte van het 2-3 gewonnen duel met Sparta Rotterdam. Bij Cambuur speelde Floris Smand in plaats van de geblesseerde Leon Bergsma; de begeerde Mees Hoedemakers stond in de basis bij de Friezen.

Het aantal gecreëerde kansen was beperkt in de openingsfase, die gekenmerkt werd door de vele overtredingen. Zo kreeg Milos Kerkez al na tien minuten geel na een overtreding op David Sambissa. Mitchell Paulissen werd niet lang daarna ook op de bon geslingerd. De middenvelder kwam te laat in een duel met Pantelis Hatzidiakos en ging op het been van de Griek staan. Sam Beukema mocht daarna blij zijn dat scheidsrechter Rob Dieperink hem spaarde nadat de verdediger vasthield. Na een klein half uur ging Sambissa op avontuur. Na een mooie schaar liep hij het vijandige zestienmetergebied binnen, maar meer dan een corner leverde dat niet op.

Het was Roberts Uldrikis die het dichtst bij een openingstreffer kwam, daar hij met een kopbal uit een corner de binnenkant van de paal raakte. Uit de tegenstoot schoot Vangelis Pavlidis onbesuisd over. Dpelman Hobie Verhulst moest vlak daarna redding brengen en blokte met de knie een inzet van Bangura. Aan de overzijde stuitte Kerkez op Virgínia. In de blessuretijd van de eerste helft hoopte ook Uldrikis nog binnen te tikken, maar zijn poging smoorde in de kiem.

Vijf minuten na rust voerde Cambuur de druk op het vijandige doel op. De druk werd onder meer de ongelukkige Clasie te veel, waardoor Uldrikis in balbezit kwam en Verhulst ompseelde. Hoewel het doel leeg was, slaagde de spits er niet in af te ronden. Nog voor het verstrijken van het eerste uur kwam Cambuur met tien man te staan. Jamie Jacobs zette een tackle in op Odgaard. Hoewel Dieperink de charge in eerste instantie beoordeelde met geel, greep de VAR in en presenteerde de arbiter Jacobs alsnog een rode kaart. Sambissa werd meteen vervangen door Michael Breij. Met tien man liep Cambuur allerminst achteruit. Breij leek ontketend en voorzag de Friezen van nieuw elan. Op zoek naar een doelpunt en drie punten, wisselde Jansen Myron van Brederode en Hatzidiakos voor Mayckel Lahdo en Yukinari Sugawara.

Lange tijd slaagde AZ er niet in het numerieke overwicht uit te buiten, daar Cambuur eenvoudigerwijs standhield. Maar de thuisploeg kwam ook niet tot veel gevaar. Vijf minuten gaf AZ al een waarschuwingsschot: Cambuur kwam goed weg toen Lahdo hard de onderkant van de lat raakt. Uiteindelijk ging AZ met de zege aan de haal. Een schot van Clasie werd verkeerd beoordeeld door Virgínia, die de bal in eigen doel bokste: 0-1. Door de overwinning blijft AZ, met negen punten uit drie wedstrijden, foutloos in de Eredivisie. Cambuur gaat zaterdag 3 september op bezoek bij Ajax, voor AZ staat er hetzelfde weekend een uitwedstrijd tegen FC Emmen op het programma.