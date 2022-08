Koundé staat na inschrijving direct in basis; Frenkie de Jong zit op de bank

Zondag, 28 augustus 2022 om 18:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:16

Xavi heeft de opstelling van Barcelona voor het LaLiga-duel met Real Valladolid bekendgemaakt. Zaterdag werd duidelijk dat topaankoop Jules Koundé eindelijk speelgerechtigd is. Xavi kiest ervoor om zijn topaankoop direct in de basis te posteren. Verder begint Memphis Depay zoals verwacht op de bank, terwijl Frenkie de Jong zijn basisplaats kwijtraakt aan de van een schorsing teruggekeerde Sergio Busquets. Het duel in het Camp Nou vangt aan om 19.30 uur.

Barcelona hoopt tegen Real Valladolid voort te borduren op de 1-4 zege op Real Sociedad van vorige week zondag. Robert Lewandowski bewees in San Sebastian zijn waarde met twee treffers, terwijl ook Ansu Fati en Ousmane Dembélé hun bijdrage leverden tijdens de overwinning. Tegen Real Valladolid verdedigt Marc-André ter Stegen het doel. Koundé zal vermoedelijk een centraal duo vormen met Eric García, terwijl Ronald Araújo en Alejandro Baldé de rechts- en linksbackpositie bezetten. Koundé en Araújo zouden ook kunnen worden omgedraaid door Xavi.

Op het middenveld kiest Xavi voor het inmiddels gebruikelijke trio Sergio Busquets, Pedri en Gavi. Dit houdt in dat De Jong weer terug moet naar de bank. Ook voorin heeft Xavi zijn vaste invulling inmiddels gevonden: centrumspits Robert Lewandowski wordt geflankeerd door Ousmane Dembélé en Raphinha. Depay, die tijdens het benefietduel met Manchester City (3-3) van afgelopen woensdag nog als invaller trefzeker was, moet het opnieuw doen met een reserverol.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Koundé, García, Baldé; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

Opstelling Real Valladolid: Masip, Escudero, Perez, Fernandez, Sanchez, Sanchez, Tuhami, Aguado, Perez, Monchu, Guardiola.