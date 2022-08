Ajax aast na Kaplan ook op Turkse doelman

Ajax hoeft in de Champions League niet te vrezen voor Fabián Ruiz. De Spaanse middenvelder staat op het punt om een contract te tekenen bij Paris Saint-Germain, dat bereid is om 22 miljoen euro te betalen. (Fabrizio Romano)

De transfervrije Marcelo hoeft over een gebrek aan belangstelling niet te klagen. De 34-jarige Braziliaan, die in juli vertrok bij Real Madrid, kan tekenen bij onder andere Monza en Bayer Leverkusen. (Foot Mercato)