Gakpo reageert op mogelijke transfer tijdens hectische dagen: ‘meerdere opties’

Zondag, 28 augustus 2022 om 17:09 • Wessel Antes

PSV won zondagmiddag, met Cody Gakpo, gemakkelijk met 1-6 van Excelsior. Het kan goed zijn dat de 23-jarige buitenspeler voorlopig zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gespeeld. Gakpo geeft eerlijk toe dat hij meerdere opties heeft. De Eindhovenaar kan dat ook niet met zekerheid zeggen dat hij in september nog speler van de Brabantse club is.

Gakpo was zondagmiddag voor de camera’s van ESPN erg tevreden over het spel van PSV. “We moesten gewoon goed reageren na die nederlaag en uitschakeling in de Champions League en ik denk dat we dat hier wel aardig hebben gedaan. We hebben ons best gedaan en bij vlagen ging het heel goed.” Zelf was de buitenspeler in zestig speelminuten verantwoordelijk voor één goal en twee assists.

Gakpo geeft eerlijk toe dat er hectische dagen aan zullen komen. “Er is interesse, maar het hele plaatje moet kloppen. Dat is het. Het is een puzzel en ik moet op dit moment kijken welke puzzel het meest klopt. Bij PSV blijven is zeker geen straf, maar als er wat komt en het plaatje klopt is dat ook een goede stap.” Op de vraag of er meer opties zijn dan het vaak genoemde Manchester United is Gakpo duidelijk: “Er zijn zeker meer opties. Ik hoor het allemaal wel en ik probeer me nu te focussen en er niet te veel mee bezig te zijn, al is dat wel lastig.”

Gakpo kan in ieder geval niet met volle zekerheid zeggen dat hij in september nog speler van PSV is. “Daar kan ik niks over zeggen. Dat weet ik gewoon echt nog niet.” De naderende transfer van Antony naar United heeft daar geen invloed op. “Dat speelt voor mij geen rol. Dat is leuk voor hem in ieder geval. Jullie horen het nog wel!” Zondagmiddag maakte De Telegraaf wel al bekend dat PSV met Anwar El Ghazi een nieuwe buitenspeler aan de selectie gaat toevoegen.