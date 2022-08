Invaller Zeefuik schenkt FC Volendam eerste Eredivisiezege sinds 2009

Zondag, 28 augustus 2022 om 16:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:34

FC Volendam heeft zondagmiddag de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van Wim Jonk won in eigen stadion door een treffer van de piepjonge invaller Lequincio Zeefuik: 1-0. De thuisploeg mocht keeper Filip Stankovic danken, want met enkele geweldige reddingen hield hij zijn ploeg in de race. Aan de andere kant moest Lars Unnerstall ook een aantal keer reddend optreden. Het was de eerste tegentreffer die de Duitser dit seizoen moest incasseren.

Bij FC Twente waren er basisplaatsen voor Sem Steijn, Daan Rots en Christos Tzolis. Zij vervingen respectievelijk Michiel Vlap, Vaclav Cerny en Virgil Misidjan, die na het gelijkspel tegen en uitschakeling door Fiorentina, op de bank plaatsnamen in Volendam. Bij de thuisploeg maakte Achraf Douiri zijn eerste minuten in de Eredivisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het waren de bezoekers die na vijf minuten al bijna konden juichen. Een schot van Ricky van Wolfswinkel werd gered door Stankovic. Even later schoot de spits binnen de zestien net naast. Na ruim een kwartier spelen ontsnapten de bezoekers aan een achterstand toen FC Volendam de lat raakte. Robert Mühren plaatste een voorzet van Henk Veerman op de dwarsligger. Niet veel later was Veerman niet zelfzuchtig toen hij oog in oog met Unnerstall kwam en de bal aan Brian Plat schonk. Er ging echter buitenspel aan vooraf. Aan de andere kant was Joshua Brenet dicht bij een treffer toen Van Wolfswinkel met een listig balletje achter zijn standbeen de back bereikte, maar Brenet kon niet afdrukken. FC Twente dacht via Robin Pröpper op voorsprong te komen. Zijn goede kopbal werd echter van de doellijn gekeerd door niemand minder dan spits Veerman. Vlak voor rust was het opnieuw Volendam-goalie Stankovic die zijn ploeg met twee goede reddingen op de been hield.

Na rust bracht Ron Jans met Bruns en Vlap, voor Steijn en Pröpper, verse krachten binnen de lijnen. Bij Volendam kwam Dean James erin voor Douiri. Ook na rust bleef Stankovic een sta-in-de-weg. Eerst redde hij op een goed afstandsschot. Vlak daarna verstuurde Brenet een mooie steekpass op Vlap, maar opnieuw redde de Volendam-goalie. Aan de andere kant liet ook Unnerstall zien wat hij in huis had. Na balverlies van Brenet wurmde de voor Veerman ingevallen Walid Ould Chikh zich tussen twee man door en tikte de bal tegen de uitkomende Unnerstall aan. Even later redde de goalie opnieuw toen hij Mühren op zich af zag komen na een goed doortikkertje van Carel Eiting.

Wat Mühren en Veerman niet lukte, deed Lequincio Zeefuik wel na goed werk van Daryl van Mieghem. De zeventienjarige invaller, die voor Mühren in het veld kwam, zorgde ervoor dat Unnerstall voor het eerst dit seizoen werd gepasseerd. Een slotoffensief van Twente mocht niet meer baten en dankzij Zeefuik boekten de Volendammers de eerste zege van het seizoen. Voor FC Twente was dit het eerste puntenverlies.