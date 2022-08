PSV gooit alle schroom van zich af met klinkende zege op mak Excelsior

Zondag, 28 augustus 2022 om 16:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:29

PSV heeft zondagmiddag een eenvoudige zege geboekt op Excelsior. In Kralingen hadden de Eindhovenaren een probleemloze middag dankzij treffers van Ibrahim Sangaré (2x), Xavi Simons (2x), Joey Veerman en Cody Gakpo: 1-6. Door de overwinning klimt PSV in de Eredivisie naar de derde plaats met negen punten uit drie duels, terwijl Excelsior het eerste puntverlies van het seizoen leed.

Ruud van Nistelrooij voerde zondagmiddag tijdens de uitwedstrijd van PSV bij Excelsior enkele wijzigingen in zijn basiself door ten opzichte van de return tegen Rangers FC. Ismael Saibari verving in de punt van de aanval de tegen de Schotten geblesseerd geraakte Luuk de Jong, terwijl Simons en Phillip Mwene ook konden rekenen op een basisplaats. Dit ging ten koste van André Ramalho en Érick Gutiérrez.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Eindhovenaren begonnen voortvarend aan het duel in Kralingen, want na twee minuten was de voorsprong al een feit. Veerman speelde weer op zijn vertrouwde positie als controleur en tekende na een afgeslagen hoekschop met een fraai afstandsschot voor de 0-1 aan. Excelsior kende desondanks een goede beginfase. Zo waren Couhaib Driouech en Reda Kharchouch dicht bij de gelijkmaker. Walter Benítez bewees echter zijn waarde als doelman met sterke reflexen.

De thuisploeg liet zich met een klein half uur op de klok vervolgens weer verrassen uit een hoekschop toen Ibrahim Sangaré een hoekschop van Gakpo bij de eerste paal hard tegen de touwen kopte: 0-2. Het verzet was met de tweede Eindhovense treffer definitief gebroken. Aanvoerder Gakpo trof eerst nog de paal, maar op slag van rust lag hij aan de basis van de tweede treffer van Sangaré door vanaf de achterlijn een voorzet op maat af te leveren op de Ivoriaans international: 0-3.

PSV besloot het in het tweede bedrijf niet rustiger aan te doen en liet met de nodige aanvalsdrang blijken de score verder te willen opvoeren. Dat deed de ploeg van Van Nistelrooij na 55 minuten via Simons, waarna Gakpo luttele minuten later ook een duit in het zakje deed. Een puntertje van de vleugelaanvaller kon in eerste instantie nog worden geblokt. Op de rebound had doelman Stijn van Gassel vervolgens geen antwoord: 0-5. Excelsior liet zich in de tweede helft gemakkelijk naar de slachtbank leiden. Een eretreffer kwam nog wel op naam van Siebe Horemans, die een hoekschop overtuigend binnenknikte. Het slotakkoord was desalniettemin voor de bezoekers. Simons werd geen strobreed in de weg gelegd en schoof hierna simpel de 1-6 binnen.