Feyenoord en technisch directeur Frank Arnesen op korte termijn uit elkaar

Zondag, 28 augustus 2022 om 16:15 • Wessel Antes • Laatste update: 17:24

Feyenoord en technisch directeur Frank Arnesen nemen op korte termijn afscheid van elkaar, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl zondagmiddag. De Rotterdammers zijn met Arnesen in gesprek om op een nette manier afscheid van elkaar te nemen. De Deen nam deze zomer al tijdelijk afstand van zijn rol als technisch directeur vanwege zijn gezondheid en zal nu uitgekocht worden.

1908.nl schrijft dat Feyenoord in de nabije toekomst geen rol meer ziet voor Arnesen, die deze zomer zijn taken liet overnemen door algemeen directeur Dennis te Kloese. Onder Te Kloese was Feyenoord in de afgelopen maand zeer slagvaardig op de transfermarkt. Of hij de taken van Arnesen definitief over gaat nemen is nu de vraag. Arnesen was sinds begin 2020 verantwoordelijk voor het technische beleid van Feyenoord. Hij was onder andere belangrijk tijdens de aanstelling van hoofdtrainer Arne Slot.

Arnesen zelf wil tegenover 1908.nl nog niet concreet worden over de speculaties. "Ik kan helaas nu niets zeggen, Maar met mijn gezondheid gaat het heel goed." Te Kloese gaf eerder aan dat Feyenoord tevreden is over het werk dat de Deen heeft verricht. "Het afgelopen anderhalf jaar heeft Frank met behulp van het scoutingsteam een stevig fundament gelegd op basis waarvan we verder kunnen en willen bouwen", liet de algemeen directeur optekenen op de clubwebsite van Feyenoord, toen bekend werd dat Arnesen kampte met zijn gezondheid.

In februari verlengde Feyenoord nog het contract van Arnesen. In Rotterdam loopt dat contract op papier nog tot medio 2023. "Uiteraard is het mooi om langer bij Feyenoord te blijven", zei Arnesen destijds op de clubsite. "Met de technische staf, de scouting en alle overige collega’s binnen de club is sprake van een heel prettige samenwerking, waarbij we stap voor stap verder bouwen aan een solide voetbalfundament. We zijn met iets moois bezig, dat begint voorzichtig zijn vruchten af te werpen en ik wil dat proces heel graag nóg verder brengen dan we nu al zijn."