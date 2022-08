Feyenoord bereikt razendsnel akkoord en heeft plots vijf opties op linksback

Zondag, 28 augustus 2022 om 15:58 • Wessel Antes • Laatste update: 16:00

Fredrik André Bjørkan wordt in de komende week gepresenteerd als nieuwe linksback van Feyenoord, zo meldt BILD zondagmiddag. De 24-jarige Noor wordt voor een seizoen op huurbasis overgenomen van Hertha BSC. Daarna hebben de Rotterdammers de optie om de linksback definitief over te nemen van de Berlijnse club, voor drie miljoen euro. Bjørkan stond al een lange periode op een lijstje bij Feyenoord.

Zaterdagavond bevestigde trainer Arne Slot de interesse van Feyenoord in Bjørkan. "Quilindschy Hartman is nog niet fit voor 90 minuten. Marcos López moet nog wennen aan Nederland en het niveau hier. We krijgen straks een dubbel programma. Dus het is niet raar dat wij als club nog kijken naar die positie." De komst van de transfervrije Florian Grillitsch lijkt nog wat verder weg. "Ik ben niet de juiste persoon om dat aan te vragen. Het is een speler die op onze lijst staat, maar ik kan me voorstellen dat meerdere clubs geïnteresseerd zijn”, aldus Slot, geciteerd door RTV Rijnmond.

In het afgelopen jaar genoot Bjørkan al belangstelling van Feyenoord. In december koos de destijds transfervrije Noor voor een avontuur in de Bundesliga. Bij Hertha belandde hij echter op een zijspoor. Tot dusver speelde Bjørkan slechts tien officiële wedstrijden voor de Duitse club. De ervaren Marvin Plattenhardt krijgt vrijwel altijd de voorkeur boven de Noor en draagt in Berlijn ook de aanvoerdersband. Bjørkan is sinds juni vorig jaar wel international bij het nationale elftal van Noorwegen en heeft inmiddels zes interlands achter zijn naam staan.

Met de komst van Bjørkan heeft Slot inmiddels vijf opties op de linksbackpositie. Met López, Hartman en Bjørkan heeft Feyenoord nu drie klassieke linksbacks in huis. Tijdens de 4-0 thuiszege op FC Emmen liet nieuweling Dávid Hancko zien ook prima als linkervleugelverdediger te kunnen spelen. Bij het Slowaakse elftal staat hij daar ook vaak, vanwege de zware concurrentie van onder anderen Milan Skriniar. Marcus Pedersen speelde dit seizoen ook een aantal keer als linksback, al is dat niet ideaal aangezien zijn rechterbeen sterker is.