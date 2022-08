Alfred Scheuder is niet blij met Makkelie: ‘Dat vind ik wel zwak, dit kan niet’

Zondag, 28 augustus 2022 om 15:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:53

Alfred Schreuder is tevreden over de grote mate waarin Ajax de wedstrijd tegen FC Utrecht (0-2 winst) heeft gecontroleerd. De oefenmeester prijst zijn elftal voor de organisatie, die ervoor zorgde dat de Domstedelingen nauwelijks een kans konden creëren. "We hebben de wedstrijd vanaf het begin gecontroleerd", aldus Schreuder tegenover ESPN.

Zelf scoorde Ajax in de eerste helft via Steven Berghuis en Brian Brobbey. "We hebben niet heel veel kansen gecreëerd, maar zijn efficiënt geweest in het benutten ervan", vervolgt Schreuder. "We wisten van tevoren dat het hier heel moeilijk kan zijn, dat ze ons onder druk zouden zetten. Dan moet je het spel compact houden en de counter goed verdedigen. Dat hebben we goed gedaan."

??? Brian Brobbey reageert koeltjes op de oerwoudgeluiden aan zijn adres: "Ik trek me er helemaal niets van aan"#utraja pic.twitter.com/mqDAj6Il7Y — ESPN NL (@ESPNnl) August 28, 2022

Schreuder is tevreden over zijn achterhoede, waarin de laatste twee wedstrijden Calvin Bassey plaatsnam. "Tegen Sparta (0-1 winst, red.) gaven we ook al niet veel weg. We raken steeds beter op elkaar ingespeeld. We zijn veel spelers kwijtgeraakt. De window is nog steeds open, dus dan moet je zelfs bij het begin van de competitie verder ingespeeld raken. We moeten ook niet in de war raken als we wat minder spelen. Het gaat erom dat we ervan leren en dat we controle hebben in dit soort wedstrijden."

Ajax raakte in de tweede helft wel twee spelers kwijt: Daley Blind een Devyne Rensch. "Allebei een kneuzing", aldus Schreuder. "Daley Blind kreeg een behoorlijke schop op zijn voet zag ik", refereert hij aan de overtreding met gestrekt been van Othman Boussaid, die goed wegkwam met een gele kaart. Rensch raakte geblesseerd bij een ongelukkige val tegen de reclameborden. Schreuder is niet blij met de manier waarop scheidsrechter Danny Makkelie de situatie afhandelde.

"Devyne heeft een kneuzing op zijn heup opgelopen toen hij viel." Rensch lag buiten het veld, maar stond op om binnen de lijnen te gaan liggen en kreeg daarvoor geel. "Het was heel lullig... Devyne ligt op de achterlijn en krijgt allemaal bier over zich heen. Wat ga je dan doen? Moet je dan blijven liggen? Dus hij gaat het veld in en gaat weer liggen. Dan krijg je een gele kaart. Ja, dat vind ik wel zwak. Dat vind ik niet kunnen."

Supporters van FC Utrecht misdroegen zich bij diverse momenten. Brobbey kreeg na het maken van zijn doelpunt oerwoudgeluiden over zich heen en in de tweede helft ontplofte een zware vuurwerkbom in de buurt van Remko Pasveer. "Het is niet aan mij om er wat aan te doen", aldus Schreuder. "Ik heb de oerwoudgeluiden niet gehoord. Dat is echt triest. Beide ploegen hebben donkere spelers op het veld, waar we allemaal trots op zijn. Dit hoort absoluut niet in het voetbal thuis, maar ook niet in de maatschappij. Van de vuurwerkbom schrok ik zelf ook ontzettend."