Antwerp behoudt perfecte score; Vincent Janssen maakt eerste treffer

Zondag, 28 augustus 2022 om 15:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:24

Antwerp heeft zondagmiddag de perfecte score weten te behouden in de Jupiler Pro League. Bij KAA Gent werd de volle buit gepakt: 1-2. Vincent Janssen, die voor het eerst in de basis mocht beginnen, was meteen trefzeker en maakte zijn eerste Antwerpse treffer. Collega-spits Michael Frey was de matchwinner met een benutte penalty. De ploeg van Mark van Bommel herpakte zich zodoende goed na de midweekse Europese uitschakeling.

KAA Gent en Antwerp kenden allebei een slechte Europese week en vonden hun Waterloo tegen respectievelijk Omonia Nicosia en Istanbul Basaksehir. The Great Old was nog ongeslagen in de Jupiler Pro League en ook de Gentenaren verloren nog niet. Van Bommel voerde enkele wisselingen door en voor eerste keer dit seizoen startte hij voorin met vaste waarde Frey én Janssen. Jurgen Ekkelenkamp begon op de bank. Voorafgaand was het een treffen tussen twee ploegen die in de Belgische competitie al drie van de vier wedstrijden de nul hield (Antwerp) en een team dat tot nu toe in elke wedstrijd tot scoren kwam (Gent). Het duurde dan ook slechts tien minuten voordat de thuisploeg kon juichen, zij het in twee instanties. Eerst kreeg Gent een strafschop toegekend na hands van Dinis Almeida. De VAR draaide deze beslissing echter terug omdat het hands buiten de zestien betrof.Voor Sven Kums, ex-speler van sc Heerenveen, maakte dit niet uit, want hij plaatste zijn vrije trap achter Jean Butez: 1-0. Het Antwerpse antwoord kwam slechts vier minuten later.

Het was Janssen die zijn rekening opende voor Antwerp. Een vrije trap van Radja Nainggolan bleef hangen, waarna de Gentse defensie vier luchtduels op rij verloor en Janssen al vallend tussen twee man kon binnentikken. Zo’n tien minuten later ging de bal op de stip voor Antwerp. Vadis Odjidja-Ofoe kreeg geel voor het op de tenen trappen van William Pacho. De penalty werd door Frey loeihard, naar verluidt zo’n 125 km/u, in de rechterbovenhoek achter Davy Roef geknald. Niet veel later dacht de thuisploeg opnieuw een penalty te krijgen, maar voor de tweede keer gooide de VAR roet in het eten en werd de beslissing van scheidsrechter Nicolas Laforge teruggedraaid. Eén minuut voor rust moest Frey met een blessure van het veld. Hij werd vervangen door Ekkelenkamp.

De tweede helft was amper begonnen of Ekkelenkamp kon Antwerps derde maken, maar Roef redde. Gent probeerde het de Antwerpse defensie moeilijk te maken, maar behalve enkele schermutselingen voor Butez’ doel en een geblokt schot van Kums kwam het niet. De Buffalo's kregen wel de ruimte van Antwerp, maar resultaat boekten zij niet. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck bracht nog twee extra spitsen in de ploeg om nog een punt te pakken, maar tevergeefs. Door de Antwerpse zege heeft de ploeg van Van Bommel nog steeds een honderd procent score. Volgende week nemen zij het thuis op tegen Union Sint-Gilloise.