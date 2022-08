Hélène Hendriks haalt direct na FC Utrecht - Ajax uit naar ‘hersenloze tokkies’

Zondag, 28 augustus 2022 om 14:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:40

De beladen wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax (0-2) is zondagmiddag ontsierd door wangedrag van de thuissupporters. Een deel van het publiek maakte oerwoudgeluiden na het tweede doelpunt, gemaakt door Brian Brobbey. Hélène Hendriks, ESPN-verslaggever van dienst, is hevig verontwaardigd en noemt de schuldige fans direct na afloop 'hersenloze tokkies'.

Voor het grootste deel van het stadion waren de oerwoudgeluiden niet te horen, maar de microfoons naast de zijlijn pikten het geluid wel degelijk op. Op televisie waren de racistische uitingen dan ook hoorbaar op moment dat Brobbey zijn doelpunt vierde. "Er zitten allemaal hersenloze tokkies op de tribune die het nodig vinden om oerwoudgeluiden te maken", zegt Hendriks. "Het is heel erg dat we dit moeten laten horen, maar om aan te geven... Ik heb hier geen woorden voor."

Brian Brobbey kopt knap raak voor Ajax! ?? Steven Berghuis pakt zijn kans bij afwezigheid van Antony met een goal en een assist ??#utraja pic.twitter.com/54QzxGcdop — ESPN NL (@ESPNnl) August 28, 2022

"Ik word hier best wel verdrietig van", reageert Arnold Bruggink. "Na afloop van de wedstrijd zong een gedeelte van de fans: 'Schaam je kapot.' Ik hoop dat ze dat voor zichzelf zingen." Hendriks praat door over het voorval rond de goal van Brobbey. "Ik heb begrepen dat de schuldige supporters door een ander deel wel zijn aangesproken op hun gedrag. Maar we hadden toch gewoon moeten kappen, wegwezen?"

Scheidsrechter Danny Makkelie legde het spel in de tweede helft wel even stil toen een vuurwerkbom ontplofte in de buurt van Ajax-doelman Remko Pasveer, maar heeft de oerwoudgeluiden in de richting van Brobbey vermoedelijk niet gehoord, denkt ook Bruggink. "Deze wedstrijd wordt zes weken voorbereid... Het is verdrietig, wel." Terwijl Bruggink en Hendriks praten gebeurt er weer wat op het veld. "Er komt nu weer een kansloze (fan, red.) het veld op", aldus Hendriks.