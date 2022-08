Ajax dankzij kopgoals van Berghuis en Brobbey probleemloos langs FC Utrecht

Zondag, 28 augustus 2022 om 14:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:05

Ajax heeft zondagmiddag een 0-2 zege geboekt op bezoek bij FC Utrecht. Steven Berghuis en Brian Brobbey zorgden met kopgoals voor een comfortabele voorsprong bij rust. De ploeg van Alfred Schreuder zag de zege in het tweede bedrijf niet in gevaar komen tegen een Utrecht dat niet verder kwam dan enkele speldenprikken. Supporters van de thuisploeg lieten zich van hun slechtste kant zien door bier te gooien naar Ajacieden en Brobbey te trakteren op oerwoudgeluiden. Daarnaast legde scheidsrechter Danny Makkelie het spel stil vanwege het afsteken van vuurwerk.

Alfred Schreuder koos bij Ajax voor dezelfde elf namen als een week geleden, toen met 0-1 werd gewonnen van Sparta Rotterdam. Berghuis was wederom de vervanger van Antony, die nog steeds hoopt op een transfer richting Manchester United. Dusan Tadic vulde opnieuw de nummer 10-positie in. Bij Utrecht maakt de van Feyenoord afkomstige Jens Toornstra zijn rentree, terwijl aanvalsleider Bas Dost in de rug werd gesteund door Moussa Sylla en Daishawn Redan.

De Domstedelingen kwamen direct met de schrik vrij toen Dost binnen een minuut aangeslagen naar de grond ging na een duel met Calvin Bassey. De spits werd al snel opgelapt en kon tot tevredenheid van het thuispubliek de wedstrijd voortzetten. Het eerste wapenfeit kwam op naam van FC Utrecht nadat Daley Blind op snelheid geklopt werd door Sylla, waarna Dost diens voorzet via de stuit over het doel van Remko Pasveer kopte. Kansen waren in het eerste half uur voor beide ploegen schaars, maar de bezoekers wisten de ban desondanks toch vroeg te breken. Edson Álvarez kopte een hoekschop door naar Berghuis, die bij de tweede paal volledig vrij van dichtbij kon binnenknikken: 0-1.

De eerste helft bood de toeschouwers in Stadion Galgenwaard al met al bar weinig spektakel. FC Utrecht dacht na 45 minuten de kleedkamers met een minimale achterstand op te kunnen zoeken, echter slaagde Ajax erin om de marge in blessuretijd te verdubbelen, toen Brobbey een indraaiende voorzet van Berghuis overtuigend tegen de touwen kopte: 0-2. Ondanks de comfortabele voorsprong kregen de Amsterdammers meerdere tegenslagen te verwerken. Zo moest Devyne Rensch na 38 minuten geblesseerd de strijd staken. Hij werd vervangen door Jorge Sánchez, die als invaller zijn eerste minuten in Amsterdamse dienst maakte. In de tweede helft volgde ook het debuut van Youri Baas nadat Daley Blind niet verder kon na een harde charge van Othman Boussaid.

Utrecht-supporters gooiden gedurende het duel al veelvuldig met bier naar enkele Ajacieden en nadat er met een uur op de klok vuurwerk werd afgestoken in de buurt van Pasveer was de maat voor scheidsrechter Danny Makkelie vol. De arbiter besloot hierop het duel kortstondig stil te leggen. Utrecht bleef zoekende naar de aansluitingstreffer, maar uitgespeelde mogelijkheden creëerde de ploeg van trainer Henk Fraser niet. Aan de overzijde liet Steven Bergwijn de uitgelezen kans liggen om van dichtbij de wedstrijd in het slot te gooien.