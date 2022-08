ADO Den Haag voert show op tegen Jong Ajax; Kuijt balt zijn vuist

Zondag, 28 augustus 2022 om 14:12 • Rian Rosendaal

Dirk Kuijt heeft eindelijk zijn eerste overwinning als trainer van ADO Den Haag te pakken. Na drie opeenvolgende en pijnlijke nederlagen in de Keuken Kampioen Divisie werd zondag met ruime cijfers gewonnen van Jong Ajax: 4-0. ADO kende een bliksemstart en was eigenlijk de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. Door de eerste drie punten van dit seizoen stijgt de club uit Den Haag naar de voorlopig zestiende plaats. Jong Ajax blijft steken op plek elf.

Het getergde ADO kwam al in de tweede minuut op voorsprong. Na een snelle aanval wist Xander Severina de bal bij de tweede paal bij Joël Zwarts te krijgen en de linksbenige vleugelaanvaller verschalkte doelman Tom de Graaff met een kopbal in de korte hoek: 1-0. De vreugde was heel groot in het Kyocera Stadion na de eerste treffer van Zwarts voor de Haagse club. ADO bleef aanvallen en slechts een minuut later schoot Thomas Verheydt de bal voorlangs. Aan de andere kant was doelman Hugo Wentges alert bij een schot van binnen de zestien. De Haagse storm ging na een kwartier spelen wat liggen, al betekende dat niet dat Jong Ajax echt het initiatief in handen kreeg.

Met bijna een halfuur op de klok moest Wentges gestrekt bij een afstandsschot van Kian Fitz-Jim, wat resulteerde in een hoekschop voor de bezoekers uit Amsterdam. Jong Ajax leek steeds beter in de wedstrijd te komen, maar het was juist ADO dat de voorsprong verdubbelde. Max de Waal wist Severina te bereiken en de rechtsbuiten wist beheerst af te ronden: 2-0. Net als Zwarts was het voor hem zijn eerste doelpunt in het shirt van ADO. Vlak na rust stelde de thuisclub orde op zaken. Verheydt wist Zwarts te bereiken, die op zijn beurt De Waal aanspeelde. De aanvallende middenvelder tekende voor de 3-0 met een subtiele lob over De Graaff heen.

Zwarts was ook in de tweede helft een plaag voor de kwetsbare verdediging van Jong Ajax. Na bijna een uur spelen kwam de ploeg uit Amsterdam goed weg toen een schot van de buitenspeler net naast de verkeerde kant van het doel verdween. Na een kopduel van Verheydt met enkele Ajacieden kwam de bal terecht bij de eveneens uitblinkende Severina. De vanaf rechts opererende aanvaller krulde de bal met links in de verre hoek: 4-0. Kuijt balde aan de zijlijn zijn vuist na het huzarenstukje van zijn speler.

Kuijt besloot om in de slotfase onder meer Severina en Verheydt naar de kant te halen, wat de aanvallers op applaus van het thuispubliek kwam te staan. Zwarts bleef in de slotminuten jagen op zijn tweede treffer van de middag. De aanvaller ging samen met invaller Amar Catic op het doel af, maar in plaats van af te leggen koos hij voor eigen succes. De Graaff wist zijn inzet te pareren. Dat gebeurde ook toen Zwarts Kik Pierie aftroefde en van dichtbij iets te zacht richting het doel schoot. Een grotere afstraffing bleef Jong Ajax uiteindelijk bespaard in Den Haag.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 4 4 0 0 12 12 2 FC Eindhoven 4 4 0 0 5 12 3 Heracles Almelo 3 3 0 0 10 9 4 Jong AZ 4 3 0 1 4 9 5 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 4 9 6 NAC Breda 4 3 0 1 2 9 7 VVV-Venlo 4 3 0 1 1 9 8 MVV Maastricht 3 2 0 1 2 6 9 Almere City FC 4 2 0 2 1 6 10 Willem II 3 1 1 1 0 4 11 Jong Ajax 4 1 1 2 -1 4 12 FC Dordrecht 4 1 1 2 -2 4 13 Jong PSV 4 1 1 2 -4 4 14 Telstar 4 1 1 2 -5 4 15 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 16 ADO Den Haag 4 1 0 3 -4 3 17 FC Den Bosch 4 1 0 3 -5 3 18 De Graafschap 4 0 1 3 -6 1 19 Jong FC Utrecht 3 0 0 3 -7 0 20 Helmond Sport 4 0 0 4 -5 0