Ajax gaat overstag en is dicht bij akkoord met Man United over Antony

Zondag, 28 augustus 2022 om 13:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:43

Ajax en Manchester United zijn na wekenlange onderhandelingen dicht bij een akkoord over een transfersom voor Antony. Dat melden onder meer De Telegraaf, Sky Sports en The Athletic. The Red Devils zagen eerdere biedingen van zestig, tachtig en negentig miljoen euro geweigerd worden door het Ajax-bestuur, maar volgens de eerder genoemde media gaat Ajax nu alsnog overstag bij een bod van honderd miljoen euro inclusief bonussen.

Antony liet in een exclusief interview met transfermarktexpert Fabrizio Romano weten de Johan Cruijff ArenA per se te willen verlaten. Romano vertelde op zijn YouTube-kanaal dat hij Antony heeft gesproken om hem te vragen naar zijn gevoel. In de video citeert hij de antwoorden die de 22-jarige vleugelspeler gaf op zijn vragen. “In februari dit jaar kwamen mijn zaakwaarnemers naar Amsterdam om mijn wens om Ajax te verlaten kenbaar te maken aan de club, zodat ik een nieuwe uitdaging kon aangaan”, zei Antony volgens Romano.

Manchester United close to agreeing deal with Ajax for forward Antony. Fee thought to be worth €100m including add-ons. Antony wasn’t in Ajax squad for game at Utrecht. Personal terms not expected to be a problem. Move expected to accelerate in the next 24-48 hours. #MUFC #Ajax — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) August 28, 2022

“In juni dit jaar onderbrak ik mijn vakantie om de managers van Ajax, inclusief de nieuwe trainer, te informeren over mijn wens om te vertrekken, en dat ze hier over moesten nadenken”, vervolgde Antony. “Toen ik begon in Amsterdam, was het een project voor twee seizoenen. Tijdens de transferperiode deed Ajax een voorstel voor een nieuw contract. Ik heb daarop nog een keer duidelijk gemaakt dat ik weg wil bij Ajax. Ik vraag Ajax me te verkopen bij het hoogste bod ooit voor een Eredivisie-speler.”

Antony beaamde vervolgens dat Ajax meerdere biedingen van United heeft geweigerd. “Er zijn verschillende biedingen binnengekomen, maar Ajax heeft ze allemaal geweigerd. Ajax houdt m’n vertrek tegen met het argument dat het maar vijf dagen heeft om nog een vervanger te vinden. Ik benadruk juist al sinds februari dat ik weg wil, zodat Ajax nog genoeg tijd had om een geschikte vervanger te halen.”

De Braziliaanse vleugelspits miste de wedstrijd van zondag 21 augustus tegen Sparta Rotterdam (0-1 winst), omdat hij zich volgens Alfred Schreuder niet volledig op Ajax kon focussen. Ook het duel met FC Utrecht liet hij deze zondag aan zich voorbij gaan. De Telegraaf meldde donderdag dat Antony binnen 48 uur op Old Trafford wil tekenen. De rechteraanvaller is inmiddels zo overtuigd van een transfer dat hij zijn management de afgelopen dagen op huizenjacht in Manchester stuurde. Het dagblad voegde toe dat het contract dat Antony bij Manchester United kan ondertekenen al in kannen en kruiken is. Antony is volledig akkoord met the Mancunians over een gigantisch miljoenensalaris, waarvan hij zich tot medio 2027 kan verzekeren.