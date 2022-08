Van Nistelrooij wijzigt basiself op enkele plekken na deceptie tegen Rangers

Ruud van Nistelrooij voert zondagmiddag tijdens de uitwedstrijd van PSV bij Excelsior enkele wijzigingen in zijn basiself door ten opzichte van de return tegen Rangers FC. Ismael Saibari vervangt in de punt van de aanval Luuk de Jong, die meerdere weken aan de kant staat door een spierblessure die hij opliep tegen de Schotten. Hierdoor komt er op de rechtsbuitenpositie een plekje vrij voor Johan Bakayoko. Ook Xavi Simons en Phillip Mwene kunnen rekenen op een basisplaats. Het duel in Kralingen vangt om 14.30 uur aan.

PSV struikelde woensdagavond over de laatste horde op de weg naar de Champions League. In Eindhoven ging de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij met 0-1 onderuit tegen het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst. Na een uur spelen ging André Ramalho in de fout door een pass van Walter Benítez slecht aan te nemen. De Braziliaanse verdediger wordt tegen Excelsior buiten de basiself gelaten door Van Nistelrooij, die Jordan Teze en Armando Obispo in het hart van de defensie posteert. Philipp Mwene en Philipp Max fungeren als backs.

Op het middenveld heeft de trainer van PSV een basisplaats ingeruimd voor Xavi Simons. De negentienjarige creatieveling viel uitstekend in tijdens de return tegen Rangers en kon na afloop rekenen op lof van Van Nistelrooij. Simons vormt het middenveld met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman, hetgeen ten koste gaat van Érick Gutiérrez.

De Jong liep in de slotminuten van de eerste helft tegen Rangers een spierblessure op, waardoor Van Nistelrooij de komende weken geen beroep op zijn aanvoerder kan doen. De Jong wordt in de punt van de aanval vervangen door Saibari. Cody Gakpo en Bakayoko bezetten tegen Excelsior de vleugels

Opstelling Excelsior: Van Gassel, Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Tjoe-A-On, Eijgenraam, Goudmijn, Ayoub, Azarkan, Kharchouch, Driouech

Opstelling PSV: Bénitez, Mwene, Teze, Obispo, Max, Sangaré, Simons, Veerman, Bakayoko, Saibari, Gakpo