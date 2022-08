Zuidam gaat na thuiswedstrijd tegen Ajax ‘wel even praten’ met Klaiber

Zondag, 28 augustus 2022 om 12:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:11

Jordy Zuidam blijft stiekem hopen op de terugkeer van Sean Klaiber. De technisch directeur van FC Utrecht gaat na afloop van de thuiswedstrijd tegen Ajax van zondagmiddag in gesprek met de rechtsback, die in Amsterdam niet hoeft te rekenen op speeltijd onder trainer Alfred Schreuder. Klaiber, die bij Ajax vastligt tot het einde van dit seizoen, was tussen 2014 en 2020 verbonden aan Utrecht.

"Klaiber, hoe zit het daarmee?", vraagt Hélène Hendriks namens ESPN aan Zuidam voorafgaand aan het treffen tussen Utrecht en Ajax. "Een interessante en goede speler", antwoordt de bestuurder met een lach op zijn gezicht. "Het is natuurlijk een jongen die heel lang bij de club heeft gezeten. En we hebben altijd contact met hem gehad. Maar soms komen dingen bij elkaar en soms niet. En dan moeten we gaan kijken of dat in de komende dagen wel gaat plaatsvinden." Hendriks wil vervolgens weten of Ajax wil meewerken aan een tussentijds vertrek van Klaiber.

? Jens Toornstra ? Mees Hoedemakers ?? Sean Klaiber#utraja pic.twitter.com/SP4C8sy955 — ESPN NL (@ESPNnl) August 28, 2022

"Je hebt altijd drie partijen nodig", benadrukt Zuidam. "Wij willen hem graag hebben. Je hebt de speler, Ajax en wat ik al zei: we moeten de komende dagen gaan kijken of dat gaat lukken. Maar we gaan wel even praten straks", zo besluit de technisch directeur van Utrecht. Clubeigenaar Frans van Seumeren zei onlangs dat de kans 'heel klein' is dat Klaiber op korte termijn terugkeert in De Galgenwaard. Er is buitenlandse interesse voor de verdediger, die dus zijn laatste contractjaar is ingegaan bij Ajax.

Klaiber kwam sinds zijn komst in 2020 tot 22 wedstrijden in het shirt van Ajax. Uitzicht op speeltijd lijkt er voor de 28-jarige rechtsback niet te zijn onder Schreuder. De Ajax-trainer kiest doorgaans voor Devyne Rensch voor de rechtsbackpositie. Daarnaast is Jurriën Timber, die normaal gesproken in het hart van de verdediging speelt, ook een optie voor de rechterkant van de defensie. Klaiber scheurde in de voorbereiding op het seizoen 2021/22 zijn voorste kruisband af, waardoor hij bijna de gehele jaargang moest missen.