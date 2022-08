Trainer dreigt op te stappen indien Ronaldo terugkeert bij Sporting Portugal

Zondag, 28 augustus 2022 om 12:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:10

Trainer Rúben Amorim dreigt op te stappen als Cristiano Ronaldo tijdens de laatste week van de zomerse transferwindow terugkeert bij Sporting Portugal. Dat meldt The Times. De Portugese aanvaller aast volgens Engelse media nog steeds op een vertrek bij Manchester United en werd recent in verband gebracht met een terugkeer naar Sporting.

De Britse kwaliteitskrant schrijft dat Amorim al ontevreden was over de verkoop van Matheus Nunes. De 23-jarige middenvelder werd voor ruim 45 miljoen euro verkocht aan Wolverhampton Wanderers. Mocht Ronaldo terugkeren naar zijn oude jeugdliefde, overweegt de Portugese oefenmeester om zelfs zijn functie neer te leggen.

Amorim is naar verluidt fel tegen het inlijven van Ronaldo. Het tweetal speelde samen voor Portugal tussen 2010 en 2014 en onderhoudt persoonlijk een goede relatie. Volgens Amorim past Ronaldo echter niet in de speelstijl die hij voor ogen heeft. De 37-jarige trainer heeft teambelang voorop staan en met het aantrekken van Ronaldo zou de focus te veel op de steraanvaller komen te liggen. Amorim botste onlangs al met Islam Slimani, die in januari terugkeerde naar Sporting tegenover een hoog salaris. De Algerijns international werd teruggezet naar het reserveteam, waarmee Amorim een statement wilde maken.

Ronaldo werd de afgelopen weken meerdere malen in verband gebracht met een terugkeer naar Sporting, CBS Sports schrijft dat een overstap voorlopig niet reëel lijkt. De 37-jarige aanvaller aast weliswaar op Champions League-voetbal, hetgeen os Leões hem kunnen bieden. Met het WK in Qatar voor de deur zou Ronaldo echter het liefst in een van de vijf grote competities actief blijven. Daarnaast lijkt de komst van Ronaldo in financieel opzicht een lastig verhaal te worden voor Sporting.