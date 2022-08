Kraay: ‘Niet doen of hij de Neeskens of Van Hanegem van Feyenoord was’

Zondag, 28 augustus 2022 om 11:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:21

Marciano Vink vraagt zich af hoe Arne Slot het middenveld van Feyenoord gaat invullen na het vertrek van Fredrik Aursnes naar Benfica. De trainer koos er zaterdagavond tegen FC Emmen (4-0) voor om Lutsharel Geertruida een linie door te schuiven. Marciano Vink vraagt zich zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN af of de rechtsback wel over de kwaliteiten beschikt om als middenvelder te fungeren.

"Die heeft hij (Slot, red.) nog niet helemaal gelegd, die puzzel", opent Vink zijn analyse over het middenveld van de Rotterdamse club. "Want gisteren (zaterdag, red.) probeerde hij het met Geertruida. En Geertruida is best een prima voetballer. Een goede verdediger, snel en wendbaar. Alleen: op het middenveld worden specifieke kwaliteiten gevraagd. En dat is dat je ook het spel kan versnellen. Kijk, dat je verdedigend denkt en dat je positioneel goed wil staan, dat snapt iedereen. En daar heeft Geertruida ook de verdedigende kwaliteiten voor", ontvangt de vleugelverdediger een compliment.

Marciano Vink weet niet of Lutsharel Geertruida geschikt is voor het Feyenoord-middenveld.

"Maar als je aan de bal komt, dan moet je ook met een, twee keer raken de bal tussen de linies kunnen leggen", vervolgt Vink. "En daar gaat het een klein beetje mis. Wat je gisteren heel veel zag is dat Geertruida het eerste aanspeelpunt was en dat Kökçü en Timber al vrij hoog stonden. Dan wordt het ook voor Geertruida wel lastig om de juiste keuze te maken. En ik denk dat je daar wel gewoon een speler moet hebben, en misschien kun je het even anders oplossen. Daar is Slot denk ik trainer genoeg voor. Dat ze het spel, zoals vorig jaar met Aursnes en Toornstra, tussen de linies kunnen versnellen", geeft de analist mee als advies aan Feyenoord.

"Helemaal als iedereen in een strook van dertig meter loopt te voetballen, wordt het voor Geertruida gewoon te lastig", legt Vink de vinger op de zere plek bij Feyenoord. "En dat vond ik in de eerste helft heel duidelijk. In de tweede helft loste hij het iets anders op. En toen kwam Feyenoord ook iets beter in het spel. En uiteindelijk loop je uit naar een 4-0 overwinning. Maar ik denk dat die verdedigende middenvelder-puzzel nog wel een dingetje wordt. Of je moet er een bijhalen, of je moet het intern weten op te lossen." Hans Kraay junior is juist van mening dat de puzzel op het Feyenoord-middenveld niet zo moeilijk is op te lossen.

"Aursnes was wel het cement tussen de stenen, maar we moeten ook niet net doen of het de Johan Neeskens of Willem van Hanegem van Feyenoord was. Timber kan dat toch prima doen?", vraagt Kraay zich hardop af. "Ik denk niet dat we van Timber geforceerd een aanvallende middenvelder moeten maken. Ik was heel groot fan van Aursnes, maar Timber kan toch prima rechts in de controle spelen en Kökçü daarnaast. En Szymanski, dat is gewoon de vaste nummer 10. Wat maakt mij het uit dat hij een keer minder speelt, gewoon lekker laten staan, 34 wedstrijden. Dat is een hartstikke goede voetballer." Szymanski begon tegen Emmen op de bank, al liet Slot hem na rust wel invallen. De Poolse middenvelder bepaalde de eindstand in blessuretijd op 4-0.