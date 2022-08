Bizar tafereel in Turkije: woedende Montella wil Balotelli aanvliegen

Zondag, 28 augustus 2022 om 10:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:08

Opvallende taferelen na afloop van de thuiswedstrijd van Adana Demirspor tegen Umraniyespor van zaterdagavond. Trainer Vincenzo Montella van de thuisploeg ontstak in woede en leek Mario Balotelli te willen aanvallen. Het is niet bekend wat de aanvaller tegen zijn coach heeft gezegd, maar het was duidelijk dat Montella niet gediend was van enkele uitlatingen van de spits, die wederom als invaller fungeerde.

Montella verkoos de Russische spits Artem Dzyuba boven Balotelli. Laatstgenoemde aanvaller kwam nog wel als invaller binnen de lijnen, al wist hij niet te scoren. Het enige doelpunt van de ontmoeting werd gemaakt door de Portugees Kevin Rodrigues. Balotelli wist tijdens zijn invalbeurt in de tweede helft niet echt te imponeren. Na afloop had iedereen het echter alleen nog maar over de ruzie tussen de invaller en de Italiaanse oefenmeester.

Balotelli - Montella Kavgasi pic.twitter.com/TbIpNANNDc — Lord Sinov (@balotellivekil) August 27, 2022

Na het bedanken van het arbitrale trio roept Balotelli iets in de richting van Montella, terwijl de aanvaller ook naar zijn trainer wijst. De Demirspor-trainer draait zich om en geeft Balotelli gelijk de volle laag. De woedende Montella moet door enkele spelers en mensen van de technische staf worden tegengehouden. Daarna gaat iedereen richting de spelerstunnel, waardoor de rust al weer snel is teruggekeerd.

Balotelli is al enige tijd geen vaste waarde in de voorhoede van Adana Demirspor. De 32-jarige spits leek eind juli op weg naar FC Sion. Volgens Blick waren de gesprekken zelfs al in een afrondende fase beland. Desondanks kwam de zomertransfer nooit van de grond. Balotelli ligt bij de Turkse club vast tot medio 2024. De oud-speler van onder meer Manchester City en AC Milan is bezig aan zijn tweede seizoen bij Adana.