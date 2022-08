Slot countert Kraay over Giménez: ‘Dat is een verkeerde inschatting van je’

Zondag, 28 augustus 2022 om 09:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:35

Arne Slot nam het zaterdagavond na afloop van de 4-0 zege van Feyenoord op FC Emmen op voor Santiago Giménez. Verslaggever Hans Kraay junior dacht dat de trainer niet zo tevreden was over de arbeid die de aanvaller leverde op de trainingen in Rotterdam, maar dat is volgens Slot een misvatting. Giménez kwam ook tegen Emmen als invaller binnen de lijnen en die invalbeurt resulteerde in zijn eerste doelpunt in dienst van Feyenoord.

"Dat is een verkeerde inschatting van je geweest", antwoordde Slot bij ESPN na de opmerking van Kraay over de manier van trainen van Giménez. Om er wel gelijk aan toe te voegen: "Of dan heb ik een verkeerd gevoel bij je opgeroepen. Ik heb gezegd, en dat vond ik vandaag ook weer zichtbaar: het is echt een spits die in de zestien moet spelen. Maar als je in de zestien wil spelen bij Feyenoord moet je wel heel veel druk kunnen zetten. Als je dat goed doet, kun je in de zestien blijven. Maar als je dat niet optimaal doet, dan kan de tegenstander ook spelaandeel krijgen."

SANTIAGO GIMENEZ! ???? Het eerste @Feyenoord-doelpunt is binnen voor de Mexicaanse spits ?? pic.twitter.com/bDNhWV0qUz — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2022

"Giménez is vooral spits om een goal te maken en dat heeft hij gedaan", aldus Slot, die een kritische kanttekening plaatste bij het spel van Feyenoord tegen Emmen. "In de fase dat hij erin kwam vond ik dat ons drukzetten verre van ideaal was. Emmen kreeg ook een groter spelaandeel. Maar dat is prima als Giménez uiteindelijk een goal weet te maken, dat is in het voetbal altijd het belangrijkste. Om ervoor te zorgen dat wij negentig minuten lang in de zestien van de tegenstander kunnen spelen zal hij fysiek stappen moeten maken. Maar dat zegt niks over zijn kwaliteiten, die zijn groot."

De scorende invaller repte zelf over 'een droomavond' in De Kuip. "Ik vertrouwde op God en God reageert altijd op de beste manier. Daar ben ik blij mee. Die assist, daar zat wel wat toeval bij, dat moet ik toegeven. Maar het was echt geweldig dat de supporters mij toezongen. Het was een droomavond", zo besloot Giménez zijn terugblik op de ruime overwinning op Emmen.