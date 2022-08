Slot lyrisch na geslaagd debuut: ‘Daar maakte hij een uitstekende indruk’

Zondag, 28 augustus 2022 om 08:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:54

Dávid Hancko heeft een geslaagd debuut bij Feyenoord achter de rug. De 24-jarige verdediger maakte een goede en gedreven indruk tijdens de 4-0 overwinning op FC Emmen van zaterdagavond, zag ook trainer Arne Slot. Hancko beleefde zijn vuurdoop in De Kuip als linksback, terwijl de Slowaak eigenlijk is aangetrokken als versterking voor het centrum van de verdediging.

"Daar maakte hij een uitstekende indruk", wees Slot na afloop bij ESPN op het invullen van Hancko van de linksbackpositie bij Feyenoord." De mentaliteit die hij met zich mee brengt, het venijn in de duels, de agressiviteit als hij naar voren gaat. Dávid doet alles op honderd procent. Dat is fijn voor het elftal, want we zijn deze zomer wat van dat soort types verloren." De Feyenoord-coach leek daarmee ter verwijzen naar het vertrek van onder meer Tyrell Malacia en Marcos Senesi.

? Quinten Timber met zijn eerste treffer voor @Feyenoord! Feyenoord breekt de Drentse muur na een subtiel hakje van debutant Dávid Hancko. ?? ESPN#FEYEMM pic.twitter.com/0Rj6UmrPvJ — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2022

Hancko deelde het enthousiasme van Slot, al moest de zomeraanwinst wel even wennen aan de plek aan de linkerkant van de verdediging. "Ik speelde vroeger als aanvaller, maar ben later teruggegaan naar de verdediging. Misschien was ik niet zo goed en ben ik daarom teruggezet richting de verdediging, haha. Als verdediger probeer ik ook naar voren te gaan. Ik wist deze week nog niet op welke positie ik zou komen te spelen, maar de trainer wilde me dus als linksback gebruiken."

De multifunctionele verdediger erkende bij ESPN dat hij zo zijn twijfels had over de linksbackpositie. "Ik heb een halfjaar geleden voor het laatst als linksback gespeeld, dus het was wel even geleden. Ik heb nadien ook niet meer getraind op die positie, maar ik heb me gewoon geconcentreerd op de dingen die ik moest doen. We hebben gewonnen en de nul gehouden, dat is lekker", aldus Hancko, die met een fraai hakballetje op de rand van de zestien de assist gaf op de openingstreffer van Quinten Timber.

5 - Dávid Hancko attempted more shots than any other @Feyenoord player v FC Emmen, while also winning the most tackles (3). Introduction. pic.twitter.com/Zag46esE3Z — OptaJohan (@OptaJohan) August 27, 2022

"Nee, dat had ik niet van tevoren bedacht", gaf de Feyenoord-back ruiterlijk toe. "In het moment gebeurt zoiets gewoon. Ik zag Quinten rennen, dus ik dacht: laat ik de bal zo geven. Niet zozeer vanwege mijn assist, maar ik vond dit wel het belangrijkste doelpunt. We openden de score, daarna kregen we het vertrouwen en scoorden we nog meer." In de slotfase tilden Santiago Giménez, Jacob Rasmussen en Sebastian Szymanski de eindstand naar 4-0.