VZ 5: Memphis kan binnenlandse transfer maken; PSV gaat vol voor El Ghazi

Zondag, 28 augustus 2022 om 06:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 11:06

Memphis Depay maakt mogelijk de overstap naar Real Sociedad

Memphis Depay verruilt Barcelona mogelijk voor Real Sociedad. El Mundo Deportivo meldde zaterdagochtend dat de twee clubs onderhandelen over een transfer van de spits van het Nederlands Elftal. Depay heeft met de aanwezigheid van Pierre-Emerick Aubameyang en met name Robert Lewandowski weinig uitzicht op speeltijd in Camp Nou. Eerder ketste een transfer naar Juventus af op de persoonlijke voorwaarden van de ex-PSV'er.

Erik ten Hag geeft overwinning op Liverpool goed gevolg

Manchester United won zaterdagmiddag met 0-1 bij Southampton. Trainer Erik ten Hag heeft zichzelf daardoor wat meer ademruimte verschaft. Door een doelpunt van Bruno Fernandes namens the Red Devils de drie punten mee naar Manchester. Het is een mooie opsteker voor Ten Hag, die zijn eerste twee wedstrijden in de Premier League verloor en gelijk onder druk kwam te staan. Na de overwinningen op Southampton en Liverpool in de vorige speelronde ziet de wereld er nu heel anders uit voor de Tukker.

PSV pakt door en wil Anwar El Ghazi spoedig presenteren

PSV maakt haast met het binnenhalen van Anwar El Ghazi, zo meldde journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zaterdagochtend. De 27-jarige aanvaller wil graag terug naar Nederland en een persoonlijk akkoord lijkt daardoor geen probleem, al is het nog niet zeker of Aston Villa El Ghazi transfervrij wil laten vertrekken. De Eindhovenaren hopen op die manier een goedkope versterking in de aanvalslinie toe te voegen.

Feyenoord wint na rust van Emmen en viert mijlpalen

Feyenoord heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt in de Eredivisie. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot met 4-0 te sterk voor FC Emmen. Na precies een uur spelen tekende Quinten Timber zijn eerste officiële treffer in het shirt van Feyenoord aan, waarna ook Santiago Giménez, Jacob Rasmussen en Sebastian Szymanski hun debuutgoals maakten. Het was de derde zege van het seizoen voor de Rotterdammers, terwijl de Drenten voor de tweede keer in vier Eredivisie-duels verloren.

Liverpool maakt gehakt van Bournemouth en evenaart Premier League-record

Liverpool wilde na de 2-1 nederlaag op bezoek bij Manchester United en de uiterst slechte seizoenstart een statement afgeven en speelde een ijzersterke wedstrijd tegen Bournemouth. Doelpunten van Luis Díaz (twee keer), Roberto Firmino (twee keer), Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Fabio Carvalho en een eigen doelpunt van Chris Mepham zorgden voor een monsterscore op Anfield. 9-0 is een evenaring van het record in de Premier League.

