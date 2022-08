Laporta gebruikt eigen vermogen als onderpand voor inschrijving Koundé

Zondag, 28 augustus 2022 om 00:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:10

Jules Koundé is ingeschreven voor LaLiga, zo maakt de competitieorganisatie bekend via de officiële kanalen. De verdediger maakte deze transferzomer de overstap van Sevilla naar Barcelona, dat om financiële redenen Koundé nog niet kon inschrijven voor de competitie. Naar verwachting zit Koundé, die de eerste twee LaLiga-duels aan zich voorbij moest laten gaan, zondag direct bij de wedstrijdselectie voor het duel met Real Valladolid.

Barcelona was van plan om Koundé al eerder in te schrijven door ruimte te maken in de salarishuishouding. Om de centrumverdediger aan te melden bij LaLiga hoopte de club afgelopen week nog spelers te verkopen of te verhuren, maar dat plan mislukte. Daarom werd er gekeken naar een andere optie: artículo 92. Dankzij artikel 92 uit de competitiereglementen kon Koundé zaterdag alsnog geregistreerd worden, zo meldt AS. Het artikel schrijft voor dat de financiële stabiliteit formeel verbeterd wordt zodra een derde partij bereid is garant te staan voor eventuele schulden.

President Joan Laporta heeft zich samen met Ferran Oliver, financieel adviseur van Barcelona, aangemeld als ‘derde partij’ om garant te staan. Mocht de club er niet in slagen om deze transferperiode Pierre-Emerick Aubameyang of Memphis Depay elders te stallen, dan zullen Laporta en Oliver uit eigen zak het gat in de salarishuishouding moeten opvullen. Samuel Umtiti werd weliswaar verhuurd aan US Lecce, maar dat bleek nog niet voldoende om Koundé te kunnen registreren.

Afgelopen week bracht het Catalaanse Sport nog naar buiten dat Koundé ‘zeer gefrustreerd’ was over de administratieve problemen. Nadat de verdediger in de eerste speelronde al niet kon spelen tegen Rayo Vallecano, ontbrak hij afgelopen weekend ook in het duel met Real Sociedad. Barcelona beloofde na afgelopen weekend dat Koundé wél tot de wedstrijdselectie voor de ontmoeting met Valladolid zou behoren. Die belofte aan de centrumverdediger is nu nagekomen.

President van LaLiga, Javier Tebas, heeft via Twitter tekst en uitleg gegeven over de bedachte constructie voor de inschrijving van Koundé. "Er is veel geschreven en gezegd over de registratie van spelers van Barcelona. Het was vooral ??veel nepnieuws. LaLiga en zijn controleorgaan hebben geen eerdere regels gewijzigd. De genomen beslissingen door alle betrokken organen geratificeerd.”