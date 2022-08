Tandem Heerenveen swingt nu tegen Fortuna Sittard; Burak Yilmaz uitgefloten

Zaterdag, 27 augustus 2022

SC Heerenveen is nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. In het eigen Abe Lenstra Stadion werd Fortuna Sittard in eigen huis met 2-1 verslagen. Amin Sarr en Sydney van Hooijdonk waren tot de wedstrijd van vandaag verantwoordelijk voor de gehele productie en ook bij de openingstreffer vond Sarr zijn kompaan Van Hooijdonk. Milan van Ewijk zorgde met een fraaie volley nog voor rust voor de 2-0. De door de thuissupporters uitgefloten Burak Yilmaz bracht de spanning nog wel even terug en hij bezorgde de Friezen hun eerste tegentreffer van het seizoen.

Trainer Kees van Wonderen had na de 0-4 overwinning op Vitesse vorige week weinig reden tot wisselen en hield basiself intact. Aan de overzijde werden meerdere wijzigingen doorgevoerd. Zo werd Paul Gladon geslachtofferd voor Dogan Erdogan en werd Cole Bassett op de plek van Arianit Ferati geposteerd. Daarnaast werd doelman Yanick van Osch vervangen door Ivor Pandur, die een sterke indruk achterliet.

De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door Dimitrios Siovas. Uit een hoekschop van Mats Seuntjens kopte de Griek rakelings naast. Op aangeven van Tahiri schoot Van Ewijk vervolgens op doel, maar Pandur bracht redding. In de twintigste minuut capituleerde de doelman alsnog. Bij een uithaal van Sarr op het doel van Fortuna stond aanvalspartner Van Hooijdonk op de juiste plek om de bal van dichtbij hard binnen te tikken: 1-0. Vlak voor rust was het opnieuw raak voor Heerenveen. Na slordig uitverdedigen van Mickaël Tirpan kwam de bal terecht bij Van Ewijk, die met een zeer fraaie volley de rechterhoek vond: 2-0.

Fortuna moest orde op zaken stellen en werd vlak na rust dreigend via Yilmaz en Mats Seuntjens, al bleven echt grote kansen uit. Fortuna ging aanvallender spelen, wat ook betekende dat Heerenveen meer ruimte kreeg. Zo had Sarr tien minuten na rust voor de beslissing kunnen zorgen, maar zag hij hoe zijn schot over het doel ging. Een goede poging van Halilovic werd even later op fraaie wijze uit de rechterhoek getikt door Pandur.

Met nog tien minuten te gaan bracht Sven van Beek zijn ploeg in de problemen door met zijn kopbal op teamgenoot Andries Noppert onbedoeld Yilmaz te lanceren. De Turk werd in het zestienmetergebied onderuitgehaald door Joost van Aken en benutte de daaropvolgende strafschop feilloos: 2-1. Yilmaz probeerde vervolgens met een omhaal de gelijkmaker aan te tekenen, maar zijn poging ging over. Ook de inzet van invaller Gladon belandde niet tussen de palen. Door de overwinning staat Heerenveen nu op acht punten, terwijl Fortuna nog altijd puntloos is.