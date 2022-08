José Mourinho ‘schaamt zich’ en pakt eigen spelers hard aan in de rust

José Mourinho heeft zich na afloop van het duel met Juventus zeer kritisch uitgelaten over zijn AS Roma. De Portugese oefenmeester klaagde na afloop van het Serie A-duel met Juventus (1-1) over de houding van zijn ploeg, die met name in het eerste bedrijf achter de feiten aanliep. Na een erbarmelijk optreden voor rust slaagde Tammy Abraham er in de tweede helft in om de openingstreffer van Dusan Vlahovic onschadelijk te maken.

Na een fraaie vrije trap van Vlahovic kreeg Juventus kansen op meer treffers, maar ging men toch met een minimale voorsprong rusten. Roma kwam zeker in de eerste helft niet in het schouwspel voor, en dat stoorde Mourinho mateloos. "Ik heb in de rust tegen mijn spelers gezegd dat ik me voor hen schaamde", reageert Mourinho na afloop voor de camera van DAZN. "Het had helemaal niets met tactiek te maken. Het ging mij om hun houding. We kunnen hier niet komen en op deze manier spelen."

Tijdens de rust sprak Mourinho met assistent-trainer Salvatore Foti. "We moeten bidden dat het 1-0 blijft. Dat zou nog een fantastisch resultaat zijn na de eerste helft. We deden helemaal niets. We hadden veel geluk. In de tweede helft stond er heel een ander team. Helaas had ik weinig opties op de bank, mede vanwege het feit dat Zaniolo en Wijnaldum nu geblesseerd zijn. Max (Allegri, red.), met al zijn blessures, kon wel gewoon wisselen. Als ik de tweede helft analyseer is een punt verdiend, maar de eerste helft was verschrikkelijk."

Na rust bracht Mourinho Nicola Zalewski en Stephan El Shaarawy voor Leonardo Spinazzola en Gianluca Mancini. Geen gemakkelijke keuze, zo vertelde de trainer achteraf. "Het was moeilijk voor me on Mancini te vervangen, omdat de verdedigers de slachtoffers waren van een algemene verschrikkelijke teamprestatie. Ik ben heel blij met de tweede helft en denk dat het een belangrijk punt voor ons is." Roma is met zeven punten uit drie wedstrijden nog altijd ongeslagen, net als Juventus. De ploeg uit Turijn speelde tweemaal gelijk en staat op vijf punten.