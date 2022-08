Feyenoord wint met ruime cijfers dankzij treffers van vier zomeraanwinsten

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 21:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:08

Feyenoord heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt in de Eredivisie. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot met 4-0 te sterk voor FC Emmen. Na precies een uur spelen tekende Quinten Timber zijn eerste officiële treffer in het shirt van Feyenoord aan, waarna ook Santiago Giménez, Jacob Rasmussen en Sebastian Szymanski hun debuutgoals maakten. Het was de derde zege van het seizoen voor de Rotterdammers, terwijl de Drenten voor de tweede keer in vier Eredivisie-duels verloren.

Slot koos ervoor om de onlangs aangetrokken Dávid Hancko een basisplek te geven. De Slowaak startte als linksback, waardoor Lutsharel Geertruida doorschoof naar het middenveld. Szymanski moest genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Emmen kon de van Feyenoord overgekomen Mark Diemers rekenen op een basisplaats. Verder was er voorafgaand aan de wedstrijd een groot eerbetoon voor Jens Toornstra, die Feyenoord na acht jaar heeft verlaten en terugkeert bij FC Utrecht.

? Quinten Timber met zijn eerste treffer voor @Feyenoord! Feyenoord breekt de Drentse muur na een subtiel hakje van debutant Dávid Hancko. ?? ESPN#FEYEMM pic.twitter.com/0Rj6UmrPvJ — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2022

De Rotterdammers begonnen overtuigend aan de wedstrijd en voerden de druk op het vijandige doel direct op. In de vierde minuut kwam Timber na een fraaie lichaamsschijnbeweging in de gelegenheid om te schieten, maar zijn poging van afstand leverde geen treffer op. Hoewel Feyenoord de bovenliggende partij bleef, slaagde men er niet in een serieuze doorbraak in de vijandige defensie te forceren. Ook Orkun Kökçü deed een duit in het zakje met een uithaal van buiten het zestienmetergebied; zijn schot belandde echter in het zijnet.

Het niveau van beide kanten daalde naarmate de eerste helft vorderde. Kleine kansen kwam er nog wel: Rui Mendes waagde namens Emmen een vergeefse poging de score te openen, terwijl doelman Eric Oelschlägel met een redding voorkwam dat Patrik Wålemark Feyenoord op 1-0 zette. In de openingsfase van het tweede bedrijf trapte de thuisploeg het gaspedaal opnieuw in. In de 54ste minuut hield Oelschlägel Emmen nog op de been door een hard schot van Marcus Pedersen te pareren, maar ruim vijf minuten later kon hij een tegentreffer niet voorkomen.

Een pass van Kökçü werd met de hak verlengd door Hancko, waardoor Timber de ruimte kreeg om het strafschopgebied binnen te treden. De middenvelder bleef ijzig kalm en zette met een diagonale schuiver de 1-0 op het scorebord. De beslissing in De Kuip viel in de slotfase. De voor Danilo ingevallen Giménez werd vijf minuten voor het eindsignaal door Alireza Jahanbakhsh oog in oog met Oelschlägel gezet. De Mexicaan had voldoende tijd om een hoek uit te kiezen en rondde op overtuigende wijze af: 2-0.

Feyenoord liep in de blessuretijd nog verder weg bij Emmen. In de negentigste minuut zette Rasmussen van dichtbij de 3-0 op het scorebord, terwijl Szymanski diep in blessuretijd de 4-0 aantekende. In eerste instantie kon Oelschlägel nog voorkomen dat Szymanski binnengleed, maar uit de rebound was de middenvelder alsnog trefzeker.