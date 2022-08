Opportunistisch Vitesse toont veerkracht in vermakelijk duel met RKC

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 20:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:49

Vitesse en RKC Waalwijk hebben zaterdagavond in een vermakelijk Eredivisie-duel de punten gedeeld. De bezoekers kwamen kort na rust in GelreDome op een 0-2 voorsprong, maar de Arnhemmers sleepten toch nog een punt uit het vuur dankzij goals van Matúš Bero en Mohamed Sankoh: 2-2. Door de remise wachten beide ploegen nog altijd op de eerste competitiezege. RKC bivakkeert momenteel met drie punten op de dertiende plaats, terwijl Vitesse met één punt zestiende staat.

Vitesse ging gelijk op jacht naar een vroege openingstreffer op eigen veld, met Ryan Flamingo die de bal in de derde minuut over het doel van RKC kopte. Slechts vier minuten later dook Florian Jozefzoon op voor de neus van Kjell Scherpen, die redding bracht voor Vitesse. De thuisploeg bleef zoeken naar de 1-0, die er bijna kwam in minuut 26. Een pegel van Maximilian Wittek ging via een RKC-speler maar net naast het doel. Aan de andere kant was Scherpen alert bij een uithaal van Yassin Oukili namens de bezoekende ploeg. Tien minuten voor rust moest de boomlange doelman alsnog de gang naar het net maken. Jozefzoon werd de diepte ingestuurd en de aanvaller wist Scherpen vervolgens te verschalken met een lob: 0-1. Net voor het rustsignaal lag Etienne Vaessen op tijd in de hoek om de koppende Melle Meulensteen van scoren af te houden.

???? Iliass Bel Hassani laat zien een fijne trap in huis te hebben. Vitesse heeft ondertussen wel de aansluitingstreffer gemaakt: 1-2#VITRKC pic.twitter.com/iCJclbjDXf — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2022

Vitesse ging in het tweede bedrijf verder op jacht naar de gelijkmaker en creëerde direct twee grote kansen. Million Manhoef stuitte echter op Vaessen en daarna werd ook de rebound van Nikolai Baden net voor de lijn weggewerkt. De gemiste mogelijkheden kwamen Vitesse vervolgens duur te staan, want Iliass Bel Hassani verdubbelde de marge niet veel later door een vrije trap langs de muur te krullen: 0-2. De Arnhemmers vertikten het hierna om de handdoek in het laatste half uur in de ring te gooien. Via een makkelijk gegeven strafschop was de aansluitingstreffer van Vitesse een feit. Nikolai Baden Frederiksen ging in het zestienmetergebied naar de grond na een lichte overtreding van Juriën Gaari. Scheidsrechter Pol van Boekel wees vervolgens naar de stip, waarna Bero doelman Vaessen vanaf elf meter de verkeerde hoek instuurde: 1-2.

De ploeg van Thomas Letsch begon opportunistischer te voetballen, hetgeen leidde tot verschillende mogelijkheden. Zo was Maximilian Wittek dicht bij de gelijkmaker, maar moest hij toezien hoe zijn afstandsschot met de nodige moeite met de voeten werd gered door Vaessen. Vitesse kreeg twintig minuten voor tijd uiteindelijk loon naar werken toen Flamingo een hoekschop van Wittek tegen de touwen kopte: 2-2. De thuisploeg hoopte door te drukken en kreeg in extremis nog de uitgelezen kans om de volle buit te pakken. Sankoh had de winnende treffer op zijn schoen, maar vanuit kansrijke positie schoot de spits wild naast.