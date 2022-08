Gabriel brengt Arsenal-supporters in extase met winnende in Londense derby

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 20:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:55

Arsenal heeft zaterdagavond een overwinning geboekt op Fulham. De Londense derby werd uiteindelijk met 2-1 gewonnen door the Gunners, nadat een achterstand door een doelpunt van Aleksandar Mitrovic ongedaan werd gemaakt door Martin Ødegaard en Gabriel. Door de overwinning behoudt Arsenal met twaalf punten uit vier duels de perfecte score.

Arsenal moest het doen zonder de geblesseerden Thomas Partey en Oleksandr Zinchenko. Trainer Mikel Arteta begon daarom met Mohamed Elneny en Granit Xhaka op het middenveld, terwijl Kieran Tierney de linksbackpositie bekleedde. Bij Fulham stond ex-PSV'er Andreas Pereira achter spits Mitrovic, terwijl Neeskens Kebano op de linkerflank voor gevaar moest zorgen. Ook ex-Ajacied Kenny Tete deed mee; hij werd een kwartier voor tijd gewisseld voor Kevin Mbabu.

Arsenal was de bovenliggende partij in de eerste helft en dat kwam bijna tot uiting via onder meer Gabriel Jesus en Gabriel Martinelli, al stond ex-Arsenal doelman Bernd Leno paraat. Martinelli raakte even na een half uur spelen uit een hoekschop de lat. Bukayo Saka zorgde na een fraaie dribbel even later voor gevaar, maar Leno lette wederom goed op. Jesus en João Palhinha kregen voor rust nog geel voor opmerkingen richting Jarred Gillett; de doelpunten kwamen pas na rust.

Na rust bracht Mitrovic Fulham op voorsprong. Nadat de verdediging van Arsenal er niet goed uit zag, bracht de Championship-topscorer van vorig seizoen de bezoekers op voorsprong. Arsenal kwam echter al snel weer op gelijke hoogte via Ødegaard. De Noorse spelmaker kreeg de bal op aangeven van Saka en zag zijn schot van richting veranderd worden, waardoor Leno kansloos was. Mitrovic had uit een hoekschop de kans om Fulham wederom op voorsprong te zetten, maar zijn kopbal miste richting. Aan de andere kant viel het doelpunt vlak voor tijd wel. Gabriel stond na een rebound op de juiste plaats en zorgde ervoor dat Arsenal nog altijd koploper van de Premier League is.